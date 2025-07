Mazón se para a hablar diez minutos con un trabajador de Alaquàs que le recrimina su labor el día de la dana

Un hecho insólito ha ocurrido esta mañana en Alaquàs. El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha accedido a pararse y debatir con Rafa Carceller, un trabajador que le ha parado para pedirle explicaciones por la "falta de prevención" el día de la dana.

El motivo es insólito porque no ha habido ni insultos, ni vejaciones ni peticiones de dimisión, mucho menos violencia. La charla ha sido distendida, sin elevar el tono, aunque con duros reproches de este vecino que asegura que casi perdió a su hija, a la que convencieron de no ir a su librería en Paiporta, que quedó arrasada por la dana. Mazón acudía a un acto de la Agrupación Comarcal de Empresarios en Alaquàs y antes de llegar le ha sorprendido este vecino, con el que ha decidido pararse.

El vecino, que se ha dirigido al presidente por su nombre de pila en todo momento, le recriminaba que no tomaron medidas de prevención. "Fue una falta de prevención y una falta de dejadez. ¿Me entiendes? Eso no puede ser", le ha recriminado Carceller, ante un Mazón que ha defendido que "la información tardó en llegar" de las lluvias y que era incompleta. Ahí ha empezado un debate, con el presidente alegando que el día anterior la alerta era amarilla y el trabajador contestando que ya era roja.

"Desapareces en un momento tan así. No estabas en tu sitio", le ha recriminado el trabajador en uno de los momentos más duros del intercambio, ante el que Mazón no se ha marchado. "Te equivocaste y hay que aceptarlo", le ha remachado. Sobre su reacción posterior, le ha pedido que esté más en la zona cero de la dana: "Si eres el presidente de la Comunitat Valenciana, tienes que pisar tierra, no tienes que estar tanto en las oficinas", ha opinado.

Críticas a la coordinación entre administraciones

En el turno de críticas se ha escuchado también una a la falta de coordinación y al rifirrafe político entre administraciones. "Ha muerto mucha gente. Ha muerto mucho valenciano y lo único que estamos oyendo si, si Pedro Sánchez, si tú. Eso no puede ser. Carlos, eso no puede ser", le comentaba el señor al presidente. "Aquí no va un problema de de PP o de PSOE, aquí es un problema de la gente", le ha dicho, algo con lo que Mazón le ha dicho estar "totalmente de acuerdo".

Acto seguido, le ha recriminado que no pidiera ayuda al Gobierno y admitiera que estaban desbordados. "Vosotros teníais que haber dicho: esto es demasiado para mí y quiero que intervenga el Gobierno en todo", le ha asegurado Carceller, a lo que el presidente le ha contestado que pidieron toda la ayuda posible, sin respuesta. "¿No crees que no le pedimos todo lo que podíamos pedir?", le ha contestado Mazón.

En definitiva, el trabajador ha admitido que "todo el Estado" falló, aunque ha apuntado primero a la administración autonómica. "Un país como España tiene que ser más ágil y tener más previsión. En Paiporta todo el mundo llegó tarde", ha asegurado.