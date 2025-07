El Gobierno rechaza todos los acontecimientos especiales de Valencia como la Capital Verde Europea o los Gay Games: "Es inadmisible"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes que le parece "inadmisible" el "rechazo" y la "marginación" a la que a su juicio somete el Gobierno central a la ciudad al excluirla de las declaraciones de acontecimientos de excepcional interés público.

En declaraciones a los medios en la reunión con los responsables técnicos responsables del proyecto del PAI Grao, Catalá ha exigido que se aprueba un Decreto Ley que declare Acontecimientos de Excepcional Interés Público a València Capital Verde Europea 2024, los Gay Games 2026 y Valencia Digital Summit.

La alcaldesa ha lamentado el "desprecio" demostrado en su opinión por el Gobierno de PSOE y Sumar hacia la ciudad de València al no aceptar ninguna de las propuestas planteadas para que sean reconocidas como Acontecimiento de Excepcional de Interés Público.

"Es inadmisible el rechazo de un Gobierno que, una vez más, actúa pensando más en su interés político que en el interés público de los valencianos", ha remarcado.

A través del Decreto Ley 8/2025 de 8 de julio, el Gobierno ha declarado como Acontecimiento de Excepcional de Interés Público 28 eventos en distintos lugares de España, entre ellos ninguno de los de València.

"Nos preguntamos por qué han dejado fuera a Valencia y cuál es el motivo real de esta exclusión. Esperamos que no haya sido el sectarismo y la deslealtad institucional del presidente Sánchez por castigar a los valencianos por no tener en el Ayuntamiento y en la Generalitat un gobierno de su cuerda política”, ha declarado.

"A los valencianos no nos vale la excusa de que no pueden hacerse estas declaraciones porque no están aprobados los presupuestos generales del Estado. Se pueden hacer a través de un Decreto Ley" como se ha hecho, según Catalá, con los acontecimientos aprobados recientemente.

Ha explicado que la declaración de Valencia Digital Summit como Acontecimiento de Excepcional Interés Público "supondría una oportunidad para incentivar aún más la colaboración público-privada y facilitar el compromiso del tejido empresarial valenciano".

"Con estos mecanismos podremos reforzar la proyección internacional del evento y consolidar València como ciudad líder en innovación", ha defendido.

Las propuestas presentadas por el Ayuntamiento de València tenían como objetivo que carácter urgente se realizaran los trámites necesarios para la emisión de una norma con rango de ley que permita otorgar el estatus de Acontecimiento de Excepcional Interés Público tanto a la Capital Verde Europea 2024 como a los Gay Games 2026.

La obtención de esta declaración es clave para conseguir un respaldo significativo a nivel nacional e internacional, lo que contribuye a su éxito y visibilidad y permitirá beneficiarse fiscalmente a todas las empresas, instituciones y personas que lo apoyen, según el Ayuntamiento.

La propuesta de acuerdo sobre Capital Verde Europea 2024 solicita que el programa de apoyo a este acontecimiento se extienda desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá la implementación de diversas iniciativas y proyectos que promuevan la sostenibilidad ambiental y dejen un patrimonio sostenible que perdure a lo largo de los años en la ciudad.