Mazón reclama a Sánchez "exención total de impuestos" en las ayudas de la dana

Los afectados por la dana no deben pagar impuestos por las ayudas que reciban. Esta es la reivindicación que ha presentado este viernes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la Conferencia de Presidentes. Si Pedro Sánchez no acepta esta reclamación la "batalla por las ayudas" que protagonizan ambas Administraciones desde hace semanas no se dará por finalizada.

Mazón ha reclamado un "IVA cero" para la reposición y reparación de vehículos, así como para la rehabilitación de viviendas dañadas, además de que las ayudas de las empresas a sus empleados "se declaren exentas” en el caso de que sean consideradas rentas del trabajo. El Gobierno valenciano recoge así una de las reivindicaciones de los empresarios valencianos.

El jefe del Consell también ha propuesto al Gobierno, tal y como había avanzado, un Plan Nacional contra Inundaciones que evite o minimice riadas u otros desastres similares, además de la creación de un Fondo Nacional Extraordinario para Catástrofes.

Pese a que las urgencias provocadas por la catástrofe han cambiado las prioridades de la Generalitat valenciana, Mazón ha vuelto a solicitar un Fondo complementario de nivelación transitorio, financiado con recursos del Estado, para "dejar de estar a la cola de la financiación hasta la reforma del sistema", que garantizaría a los valencianos, alicantinos y castellonenses la misma financiación que la media.

Ha exigido que la reforma del modelo de financiación sea acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "con luz y taquígrafos", desde el rigor y con la aportación de todos para alcanzar un sistema "justo, equitativo y solidario", frente a cesiones para que el Gobierno "pueda encajar el cupo independentista en perjuicio de los demás".

También ha abogado por "mayor cogobernanza en la gestión de Fondos Europeos y respetar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas" y ha defendido que en la Comunitat Valenciana se bajan los impuestos a las rentas medias y bajas.

En el ámbito sanitario, ha destacado la necesidad de "un modelo de gestión ante emergencias", que contemple nuevas tecnologías para el control y seguimiento de pacientes, riesgos epidemiológicos y de salud mental, según han informado fuentes de la Generalitat valenciana.

Además, ha solicitado un incremento adicional de mil cada año para corregir el déficit de profesionales, sobre todo en especialidades como medicina de familia, pediatría, enfermería y psicología clínica, así una financiación adecuada de los pacientes desplazados y "el respeto a la autonomía de las comunidades autónomas en la gestión sanitaria y colaboración público-privada".

Un plan estatal de vivienda

En materia de vivienda, ha solicitado "unidad de acción" para impulsar un Plan estatal en este ámbito, "que coordine a todos sin enfrentar a nadie, sin imposiciones y que apueste por sumar propuestas", y ha abogado por aumentar la disponibilidad de suelo de las comunidades autónomas con el perteneciente a la Administración General del Estado, empresas públicas y organismo dependientes.

Incrementar los incentivos a la promoción y construcción de vivienda protegida, así como las ayudas directas para la adquisición de vivienda y para el alquiler, especialmente para los jóvenes, son otras de sus propuestas en este ámbito, así como la reducción del IVA de la vivienda.

En relación con la inmigración, ha señalado la necesidad de medidas "más contundentes, eficaces y urgentes", como el refuerzo de los controles, pruebas de edad ágiles y la coordinación de los traslados de inmigrantes adultos a la península "desde el acuerdo con los municipios e informando a las comunidades autónomas".

El presidente ha pedido modificar el reparto de menores no acompañados aplicando criterios que atiendan las circunstancias de cada comunidad autónoma frente al peso poblacional de cada territorio, que se amplíe el reparto entre los 27 países de la Unión Europea, o que se revisan los criterios económicos.