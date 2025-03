El mensaje que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en su web: "Debido a los efectos de la DANA algunas estaciones no muestran datos"

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha informado de que el sensor del barranco del Poyo, en Valencia, marca "0" porque hasta el momento en el actual episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana no han circulado por él caudales suficientes que le permitan ofrecer datos.

A día de hoy, solo hay un sensor instalado en esta cuenca cubriendo, por tanto solo "el 50 por ciento de la misma", tal y como admite la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en un informe con el que contesta al requerimiento de la jueza de la dana.

El Miteco ha ofrecido esta información después de que la Generalitat haya asegurado este martes que fueron las llamadas al 112 atendidas el 29 de octubre las que activaron la respuesta porque la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no informó en tiempo real.

La Generalitat insiste en que el sensor no está detectando ningún caudal porque "no lleva suficiente agua, es otra chapuza: arreglan algo, pero sigue sin funcionar bien". Es más, en su página web se puede comprobar el siguiente mensaje: "Debido a los efectos de la dana algunas estaciones están fuera de servicio y no se muestran datos".

Denuncia también que no se actualiza la web con los datos reales, alegando que "el caudal es tan bajo que no merece ponerse. Esto es una falta de transparencia total".

Afirman además que estos datos son necesarios para generar dar tranquilidad a la población. "El conseller de Emergencias ha cambiado, pero la delegada del Gobierno y el presidente de la CHJ son los mismos que no avisaron de la crecida del barranco del Poyo. Siguen sentándose en el CECOPI sin credibilidad alguna".