Mazón: "Si Rebeca Torró es la evolución natural, que Dios nos coja confesados"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha valorado hoy el nombramiento de Rebeca Torró como nueva secretaria de Organización del PSOE, asegurando, en un acto en Alicante, que, teniendo en cuenta la evolución de sus antecesores en el cargo, "que Dios con coja confesados". que, una vez visto lo ocurrido, si la valenciana es la evolución natural en esa Secretaría, "que dios nos coja confesados".

"Ya hemos visto cuál es la evolución del PSOE respecto a su secretario de Organización, su número dos: empezó Koldo de tránsito manejando los distintos cambios, inaugurando la etapa de Ábalos -José Luis Ábalos-, luego vino la etapa de Santos Cerdán" para añadir que ahora le toca el turno a Rebeca Torró.

Mazón se ha pronunciado en estos términos preguntado por la decisión del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que la actual secretaria de Estado de Industria, la valenciana Rebeca Torró, sea la nueva secretaria de Organización del PSOE en sustitución de Santos Cerdán y que cuente con tres personas adjuntas al cargo.

Ha señalado que Torró fue la responsable de un gasto de 17 millones de euros al contribuyente por "tranvías que no pasaban por los puentes" y la consiguiente actuación para reformar y rehacer puentes como el del Mascarat o Algar "para arreglar el desaguisado".

Mazón ha respondido con esta crítica a la polémica por una factura de más de 800 euros en una comida en un restaurante, que asegura pagó él de su bolsillo.

Se trata de una comida que, según ha dicho, "no le ha costado a la Generalitat ni un euro" porque "la he pagado yo".

Ha dicho que le parece sorprendente que tenga que dar explicaciones sobre las comidas que se paga él y no le han costado nada al contribuyente valenciano, frente a "algo que sí ha costado mucho al contribuyente, "los 17 millones que costaron los tranvías que no pasaban por los puentes, responsabilidad de Rebeca Torró, la hoy nueva secretaria de Organización del PSOE, y que como consellera y secretaria autonómica tuvo la habilidad de comprar unos tranvías que no pasaban por los puentes", ha reiterado.