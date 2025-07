Un milagro hecho en España: científicos logran regenerar el útero de mujeres con infertilidad usando plasma de cordón umbilical

Muchas mujeres con problemas de fertilidad no logran quedar embarazadas, no por falta de óvulos o de embriones, sino porque su útero no está preparado para recibirlos. El revestimiento interior de este órgano, llamado endometrio, necesita tener cierto grosor y una estructura concreta para permitir que el embrión se implante y comience el embarazo. Cuando el endometrio está dañado, es demasiado fino o tiene cicatrices internas, las posibilidades de lograr un embarazo disminuyen drásticamente.

En este contexto, un estudio presentado recientemente en el Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) ha traído una gran noticia desde España. En concreto, desde Valencia. Allí, un equipo de investigadores liderado por la doctora Irene Cervelló del Hospital La Fe, ha demostrado que un tratamiento con plasma rico en plaquetas (PRP), obtenido de la sangre del cordón umbilical de donantes, mejora de forma significativa el estado del endometrio en mujeres con estas patologías.

El tratamiento consiste en aplicar dentro del útero una preparación especial hecha con la parte de la sangre que contiene plaquetas —componentes conocidos por ayudar en la regeneración de tejidos—. Pero en lugar de usar la sangre de la propia paciente (como se hace en otras terapias), este estudio ha utilizado sangre de cordón umbilical, que se recoge de forma segura tras el nacimiento de un bebé y que contiene una gran cantidad de sustancias que favorecen la curación.

Lo que hace especial a este plasma es que, según explica el equipo, contiene más factores de crecimiento y tiene propiedades antiinflamatorias más potentes que el plasma que se obtiene del propio cuerpo. Esto lo convierte en una herramienta especialmente eficaz para "revivir" tejidos dañados o atrofiados.

El estudio se llevó a cabo en el Hospital La Fe y en IVI Valencia, con la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Las mujeres tratadas sufrían de condiciones como el endometrio fino o el síndrome de Asherman, que se caracteriza por la formación de adherencias o cicatrices dentro del útero.

Uno de los hallazgos más destacados es que, antes del tratamiento, muchas de estas pacientes presentaban un endometrio no trilaminar: un tipo de tejido considerado poco funcional y con escasa receptividad para que un embrión se implante. Pero, tras la aplicación del PRP de cordón umbilical, el 90% de las mujeres logró desarrollar un patrón trilaminar funcional, un patrón indicativo de un endometrio sano, con una estructura que puede permitir el anidamiento de embriones y inicio del embarazo.

«La posibilidad de utilizar PRP alogénico con mayor potencial regenerador y propiedades antiinflamatorias representa una esperanza real para pacientes con patologías endometriales que sufren infertilidad y para quienes los tratamientos convencionales, como la terapia hormonal, no son suficientes», celebra la doctora Cervelló, investigadora principal del estudio.

Este descubrimiento podría marcar un antes y un después para muchas mujeres que han pasado años intentando quedar embarazadas sin éxito. Hasta ahora, las opciones para tratar un endometrio dañado eran limitadas y en muchos casos ineficaces. La idea de que un componente tan valioso como la sangre del cordón umbilical, que hasta hace poco se desechaba tras el parto, pueda ayudar a restaurar la fertilidad de otras mujeres es un ejemplo inspirador de cómo la medicina regenerativa está transformando la reproducción asistida y la salud reproductiva.