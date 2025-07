Mompó atribuye la Es- Alert a un técnico y quita protagonismo a la exconsellera Pradas

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó declaró ayer como testigo ante la jueza que instruye la causa de la dana del 29 de octubre y dijo que nadie en el Cecopi habló del barranco del Poyo antes del envío del Es-Alert: «todo era Forata, Forata y Forata». También afirmó que en el Cecopi no se esperó a Mazón y que éste no tuvo nada que ver con la redacción del mensaje del Es-Alert.

Restó también protagonismo y decisión a la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas y se lo entregó reiteradamente a los técnicos: «yo no diría que Pradas dirigía el Cecopi, si no hubiera estado, las decisiones hubieran sido las mismas». Sobre la partición de Emilio Argüeso, aseguró que fue «todavía menor».

Achacó la responsabilidad en la redacción del Es-Alert al equipo de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y su retraso a discusiones entre los técnicos y a problemas de índole tecnológico: «tardó desde que se mandó hasta que llegó a los teléfonos».

Mompó fue informado en primer lugar de la incorporación al procedimiento de sus manifestaciones en el programa Salvados de la Sexta a lo que el presidente respondió que «él estuvo hora y cincuenta minutos, y lo que se emitió es menos. Él recuerda dos cortes y dice que es un programa «manipulado», en el sentido de que se edita el contenido total. Aclaró que él no dijo que tuviera conocimiento de la crecida del barranco del Poyo a las seis de la tarde, «esa hora la dijo el entrevistador. Yo no lo supe hasta la noche».

También explicó que habló con el presidente Mazón mediante llamadas de whatsapp. A las 17:45 le llamó Mazón y no le cogió el teléfono y a las 17:46 le devolvió la llamada. «No me acuerdo de lo que hablé con él», pero sí de que le pasó los contactos de los alcaldes de Utiel y de Cullera.

Durante la declaración, la jueza le dijo que le resulta difícil de creer que los funcionarios del Cecopi no supieran lo que estaba pasando fuera, así como que se hablara del mensaje pasadas las 18 horas y en la sala de Cecopi no llega hasta las 19 horas.

Mompó explicó que el primero que hace referencia al envío de la alerta es Jorge Suárez y que «en la sala, desde las 11 de la mañana hasta las 19:00 de la tarde se habló solo de Forata». También aclaró que en la reunión «no estaban mirando la televisión».

También explicó que la alcaldesa de Paiporta llamó a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que fue ésta la que no advirtió en el Cecopi de lo que estaba pasando, si bien la jueza le corrigió y le recordó que Bernabé informó a Pradas, algo que Mompó admitió desconocer.

El presidente de la Diputación dijo también que en la reunión del Cecopi, la gente entraba y salía, lo que llevó a una de las acusaciones a compararlo con «El camarote de los hermanos Marx».

También en otro momento consideró que «si Pradas no hubiera estado en el Cecopi se habría actuado igual».

Obviamente, las defensas de Pradas y Argüeso que lo interrogaron al final, se abrazaron a este argumento.

En el caso de la exconsellera, su abogado le preguntó si el comportamiento y la participación de Pradas «fue pasiva como se ha dicho aquí», a lo que Mompó explicó que «es algo muy subjetivo, mi sensación es que la reunión no la lideraba Pradas, si era más activa o menos, no sé. Escuchaba más a Jorge Suárez, Quilez o Basset que a Pradas o a la delegada Gobierno». También le volvieron a preguntar si el mensaje del Es-Alert lo redactó Pradas y reiteró que no, y que tampoco retrasó su envío.

La defensa de la exconsellera hizo hincapié en la falta de información por parte de las instituciones del Estado y nombró a la UME, la Guardia Civil, la CHJ y Aemet, y puso de manifiesto que nadie advirtió del riesgo en el barranco del Poyo, a lo que Mompó contestó afirmativamente.

También la defensa del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, resaltó que su papel «no le digo nulo pero fue muy básico, al menos allí, a viva voz», como señaló el presidente de la Diputación.

Sobre la redacción del Es-Alert, afirmó que los responsables fueron Jorge Suárez con gente de su equipo. «Lo leyó allí, y la preocupación era si se iba a alertar de más a la gente provocando un efecto estampida».

Mompó expuso que «seguro» que «no se redactó en la sala del Cecopi». Relató que el mensaje lo llevó Suárez, que lo había hecho con gente de su equipo». En este punto, la jueza le preguntó si la consellera Pradas intervenía, y contestó que «cree que no». «El inspector jefe dijo que tenía que autorizarlo Madrid, y que debía validarlo más gente», pero considera que Pradas no intervino, según señaló el presidente de la Diputación.