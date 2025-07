La posible convivencia de la ciudad con más nacionalidades de España

Existe un lugar al sur de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja para ser exactos, que se llama Torrevieja; está en el litoral y es la quinta ciudad en población de la Comunidad Valenciana, por detrás de las tres capitales de provincia, Castellón, Valencia y Alicante, y de Elche (Alicante). Se trata de un municipio ligado históricamente a la producción de sal, a la pesca y a la navegación pero, a raíz de la eclosión urbanística y turística en el litoral de Alicante de los años sesenta, se transformó; el turismo residencial se convirtió entonces en su principal fuente de ingresos.

Esa transformación, a su vez, ha provocado que convivan ciudadanos de 123 nacionalidades diferentes y de los cinco continentes. De hecho, según los datos del padrón municipal, Torrevieja empezó el año con 106.350 habitantes empadronados, de los que el 47,91 por ciento, 50.960, son españoles, y el 52,09 por ciento, 55.390, son extranjeros.

El municipio, de hecho, cuenta con una Concejalía de Residentes Internacionales, cuya responsable, Gitte Lund Thomsen, de nacionalidad danesa, explicó al diario LA RAZÓN que «existe una convivencia muy buena entre la comunidad extranjera y los españoles, porque la integración es plena». «Torrevieja es muy internacional», recalcó para añadir que un «factor clave para la plena integración es que los extranjeros aprendan el idioma, el español».

Por nacionalidades, destaca la llegada de ciudadanos de Ucrania -que huyen de la guerra- y ya suman 9.512 empadronados. A Ucrania, le sigue Rusia, con 5.926 empadronados, y Colombia, 5.141, superando por primera vez a los residentes de Reino Unido, con 4.708. De Marruecos hay 2.961 habitantes; de Suecia, 1.840; de Rumania, 1.712; de Bélgica, 1.574; de Bulgaria, 1.550; de Italia, 1.322; de Argelia, 1.254; de Alemania, 1.237; de Polonia, 1.141, y del resto de nacionalidades hasta llegar a las 123 -como chinos, noruegos o bielorrusos- menos de 1.000 por cada una de ellas.

Conexión con Cuba

«Torrevieja se ha caracterizado por ser una ciudad que ha recibido a extranjeros, históricamente llegaban en barco, y de ahí que tenga conexión con Cuba», agregó Gitte Lund Thomsen. Ella es una ejemplo de persona afincada en el municipio y que ya ha echado raíces en él. «Dos de mis tres hijos nacieron aquí y marido es noruego», indicó en alusión a Torrevieja.

Gran parte de la población extranjera del municipio «son jubilados que compran aquí una segunda residencia», agregó, para añadir que ahora hay una tendencia nueva, «los jóvenes extranjeros que teletrabajan y también se instalan en el municipio». «Aquí no te sientes extranjero», destacó. «Se convive en armonía». A preguntas de si se han vivido o podrían vivir altercados de tinte racista como los de Torre Pacheco (Murcia), es tajante: «No, no tengo ejemplos de racismo en Torrevieja».

La misma radiografía social dibuja David Mora sobre su ciudad natal, en la que vive y trabaja actualmente. «La convivencia entre ciudadanos de diferentes países es buena, tenemos una relación normal; principalmente hay ucranianos y rusos, que son invisibles para nosotros; tienen un poder adquisitivo alto y apenas convivimos con ellos, y británicos”, precisó. La mayoría de extranjeros trabaja en el sector terciario, agregó, concretando que «en los bares y restaurantes encuentras principalmente camareros de países latinoamericanos». Trabajan también en la construcción y en centros comerciales.