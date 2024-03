Montero pasa al PP la responsabilidad de reformar la financiación durante la proclamación de Diana Morant

Tener a la ministra de Hacienda como representante del Gobierno durante el congreso de tu partido tiene sus riesgos. El primero, que un alcalde aproveche la ocasión para pedirte públicamente que suspendas las reglas existentes de gasto para que los Ayuntamientos puedan utilizar los remanentes. El segundo, que deje, una vez más, flotando en el aire, un compromiso sobre financiación autonómica porque, le guste o no, es el Gobierno central el que debe presentar un modelo de financiación.

Todo esto ha ocurrido este sábado en Benicàssim durante el cónclave que ha proclamado a Diana Morant como secretaria general del PSPV.

La también vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha clausurado la jornada matinal. Ha respondido al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien se ha erigido en portavoz de los ediles presentes, cuando le ha solicitado la relajación de las reglas del gasto. "A pesar de estos tiritos estoy muy contenta de estar aquí", ha dicho para contestar que todo esto "ojalá se lo permita Europa".

Montero ha admitido que el actual modelo de financiación perjudica a la Comunidad Valenciana, pero ha cargado la responsabilidad de iniciar esta reforma sobre el PP. "Necesitamos que el PP tenga una posición única hacia dónde va la reforma" y ha instado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a explicar por qué no se incluyó este asunto en la conocida como declaración de Córdoba.

También le ha pedido que conteste si tiene fuerza en Génova para decir que "el nuevo modelo de financiación tiene que mirar hacia al Mediterráneo". "El PSOE está preparado", pero el PP, ha insistido que no puede tener un discurso en cada lugar. "No se puede aprobar una ley de esa enjundia si ellos no la defienden. Haremos lo posible para crear el mejor entorno posible y crear el modelo, pero Feijóo no quiere enfrentarse a ese debate".

Montero ha destacado la valía de Morant para recuperar la Generalitat valenciana y ha asegurado mostrarse emocionada con el hecho de que, por fin, haya una secretaria general del PSPV que sea mujer.

