El Orgullo se celebrará en Valencia el 28 de junio pero sin fiesta tras la manifestación

La manifestación del Orgullo LGTBI de Valencia se celebrará el 28 de junio pero, por primera vez desde que se convoca esta marcha, no se realizará la fiesta posterior en la plaza del Ayuntamiento, según han anunciado este miércoles las entidades convocantes, que han denunciado "injerencias" de la Generalitat y el Ayuntamiento, ambos gobernados por PP y Vox.

Lambda, Avegal y FELGTBI+ han subrayado que el 28 de junio prescindirán de la fiesta porque podría convertirse "en un acto de pinkwashing (un blanqueamiento o lavado de cara) para los gobiernos como se ha intentado", según ha señalado el coordinador general de Lambda, Fran Fernández, quien ha subrayado que es una "situación inédita en los 37 años de existencia de Lambda".

Según Fernández, la manifestación acabará de nuevo en la plaza del Ayuntamiento "en una concentración protesta, en lugar de la tradicional fiesta" para seguir con la lucha por los derechos LGTBI+, y esa noche se "refugiarán" en los locales LGTBI+, como han hecho "históricamente" cuando no tenían el apoyo social actual.

Ha explicado a EFE que aunque desde el Ayuntamiento les "forzaban a manifestarse" el 22 de junio, porque en días previos el Consistorio tenía previstas actividades relacionadas con el Orgullo, ellos propusieron hacerla el 15 o el 29 de junio, pero les dijeron que había eventos, "cuando, a través del PSPV -ha añadido-, hemos tenido acceso a la ocupación de la plaza y eso es mentira".

"La plaza está libre tanto el 15 como el 29. ¿Por qué forzarnos al 22? Porque como nos hemos negado a participar de esos pseudocomités donde la administración hace y deshace a su antojo, pero utiliza los logos de los colectivos para que parezca que hay colaboración, pues querían controlar nuestro relato", ha criticado.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento se han mostrado "muy sorprendidas" con la "inesperada" reacción del colectivo, con el que la concejala de Deportes, Igualdad y Educación, Rocío Gil, había mantenido varios encuentros en los que "no se había mostrado ninguna discrepancia". Desde el Consistorio han insistido en que la fiesta no puede celebrarse ni el 15 ni el 28 de junio al estar la plaza ocupada "por otras actividades", y han señalado que desde Lambda no mostraron ningún problema cuando se les planteó hacerla el 22. Añaden desde el Consistorio que el colectivo pidió poder incumplir la normativa de ruido, algo a lo que no podían acceder.

"Amenazas y coacciones"

Según ha señalado, tanto desde la Generalitat como la Diputación y el Ayuntamiento "nos han intentado coaccionar y presionar, se nos ha insultado públicamente y esto es algo intolerable, si no nos plegamos a su forma de entender lo que debería ser el Orgullo, que no es más que turismo y arcoíris".

Los colectivos han denunciado "amenazas, coacciones, insultos y desplantes constantes" desde el cambio de gobierno en València, así como los "recortes en derechos".

Según explican, entre octubre y diciembre de 2023 la Generalitat puso en marcha, con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de València, un comité organizador "constituido a espaldas de los consejos consultivos LGTBI y Trans, que eran los legitimados para ello".

Y en los últimos dos meses "se han producido nuevas actuaciones con el fin de usurpar la representación de las entidades LGTBI y controlar espacios de participación, a través de la composición del Comité de los Gay Games València 2026 o del nombramiento irregular de un alcalde del PP como representante del Consejo Trans Valenciano a espaldas de las entidades sociales que lo conforman".

A esto, afirman, se suman los "significativos recortes en derechos" en el primer trimestre de 2024, como la eliminación en la provincia de formación en diversidad LGTBI a más de 20.000 jóvenes, la censura de libros infantiles sobre la diversidad familiar o la cancelación del servicio infosex del Ayuntamiento.

Por su parte, Juan Velasco, presidente de Avegal, la asociación de empresariado LGTBI, ha señalado que no se dan "las circunstancias adecuadas para tener la certeza de obtener un resultado satisfactorio", en las que trabajen "con independencia", con su propio criterio "y con el apoyo completo de las entidades LGTBI".

Por ello, después de haber organizado la fiesta en las tres ediciones anteriores, han trasladado a Lambda que no consideran "viable la organización de la fiesta".

Por su parte, Paula Iglesias, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, ha trasladado su apoyo a Lambda y Avegal, "en unos momentos difíciles de retrocesos, que no solo afectan a nuestro territorio, sino que se extienden a otros en España y también en Europa".