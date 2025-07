El pirómano de El Saler (Valencia) recurre su pena en casación

El pirómano de El Saler (Valencia) condenado por el incendio de un pino en la Dehesa valenciana, pese a haber sido acusado de más de una decena de incendios, ha recurrido la sentencia en casación, tras ser condenado por la Audiencia de Valencia, y refrendada la pena por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Ahora, el incendiario, abogado de profesión, prosigue su periplo judicial sabedor de que no hay pruebas concluyentes que lo delaten, tan solo un cúmulo de indicios, que son los que ha argumentado el TSJ para reafirmarse en la condena a nueve meses de prisión.

El TSJ admitía en su sentencia en la que rechazó el recurso presentado por la defensa, que no hay pruebas concluyentes contra él, pero recoge el mismo parecer que la sentencia de la Audiencia al hacer un sumatorio de indicios. Y en este sentido explica que "especial hincapié hay que hacer acerca de que la valoración de la estructura racional de la prueba indiciaria exige apreciar en conjunto cada uno de los indicios que la integran, de tal manera que aun cuando cada uno de esos indicios aisladamente considerado sea inapto para destruir la presunción de inocencia del acusado, se produce el efecto de que cada uno de esos indicios refuerza a los otros y todos ellos se refuerzan recíprocamente entre sí hasta el punto de generarse una propiedad o consecuencia emergente, cual es la conclusión finalmente obtenida, que no existiría de no haberse realizado esa valoración conjunta".

Juan Curiel, el pirómano y vecino de El Saler, probará ahora suerte ante el Supremo.