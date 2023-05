Protestas de los cazadores en Valencia: "Nos obligan a cazar jabalíes y a pagar por hacerlo"

Miles de cazadores se han concentrado en el centro de Valencia para defender su actividad, «imprescindible» para el mantenimiento del medio ambiente. Protestan contra lo que consideran unas políticas represivas que atenazan su actividad.

«Tenemos un calendario de movilizaciones que lo único que pretende es defender la actividad cinegética de los ataques a los que nos estamos viendo sometidos por parte, o por una parte, de los ejecutivos de este país», dijo el presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo.

Esta entidad tiene 337.000 afiliados en toda España «más que el PP y el PSOE juntos». De estos, unos 40.000 están en la Comunitat Valenciana.

En declaraciones a Efe, la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, ha denunciado la situación de «asfixia» que sufren los cazadores valencianos, que obligatoriamente se han de encargar de equilibrar las poblaciones de jabalíes y además han de pagar por ello. «Somos los responsables de pagar a personas que tengan accidentes de tráfico con jabalís y no tenemos ni una sola ayuda que haga más efectiva nuestra capacidad como cazadores, porque nos obligan a cazarlos, pero no tenemos dónde llevarlos. No hay ni una sola sala de inspección de carne de caza para poder donarla o comercializarla, no tenemos ni una sola ayuda».

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana exige un reconocimiento a la función social que realiza Jorge Gil EUROPAPRESS

Ha explicado que en Cataluña están dando 20 euros por jabalí abatido, en Castilla-La Mancha están regalando licencias de caza, en Murcia están con la tasa cero. «Y aquí no sólo no tenemos ni una ayuda, sino que además tenemos que pagar. 18 millones de euros al año invierte el cazador valenciano en mejoras en el monte. No solo para especies cinegéticas, sino para todas, y en contrapartida sólo sufrimos medidas que nos complican seguir cazando».

A la manifestación han acudido representantes del PP, Vox y Ciudadanos.

El director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha exigido a la Generalitat que deje de considerar delincuentes medioambientales a los cazadores porque son los mayores defensores del entorno natural.

Desde el PSPV, informaron sobre su postura a través de un comunicado. El secretario de Agricultura del PSPV-PSOE, Roger Llanes, ha dicho que los socialistas entienden buena parte de las propuestas de los cazadores y comparten con ellos su papel en el mundo rural.

Se refirió a la propuesta de programa en la que se incluyen medidas concretas de apoyo a los cazadores para frenar la proliferación excesiva de fauna como los jabalíes.