Jabalíes invaden las urbanizaciones cercanas a Valencia, “es una locura, está todo lleno”

Jabalíes durmiendo a la puerta de tu casa. Está es la escena que se encuentran a diario los vecinos de urbanizaciones que se encuentran a poco más de 20 minutos de la ciudad de València. “Es una locura, está todo lleno”, asegura un vecino de la Pobla de Vallbona. “Al principio solo se les veía por la noche, pero ahora ya no se cortan van a plena luz del día”.

Normalmente no son agresivos, eso sí, como se puede comprobar en las imágenes, el hombre que los tiene durmiendo en la puerta de su casa prefiere no salir. Se trata de la urbanización Monte Horquera, de Vilamarxant. “Estas zonas están entre semana tranquilas, ya que muchos utilizan estos chalés como segunda residencia, se vienen hasta aquí”.

Estos están como Pedro por su casa!!! pic.twitter.com/x8LAgx2x9X — Pepe Barea (@pepitobd) November 21, 2022

Por el camino acaban con lo todo lo que se encuentren. “Mi campo de maíz está totalmente arrasado, también dañan los cítricos, pero no hay nadie que actúe”. En el primer caso, los seguros sí lo cubren, pero no en el segundo, denuncia. “La Administración no nos escucha”, denuncia este agricultor, que asegura que deberían organizarse cacerías para controlar las poblaciones. “No se hace nada”.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ya ha alertado en numerosas ocasiones sobre la excesiva e incontrolada población de fauna salvaje, sobre todo de jabalíes. Los animales silvestres se expanden geográficamente y cada vez más bajan de los montes a los campos de cultivo en busca de agua y comida. Según numerosos agricultores consultados, el problema se agrava en las explotaciones de regadío, algunas de las cuales se sitúan junto a urbanizaciones y municipios, en las provincias de Valencia y Castellón.

En este sentido, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha lamentado que “de momento, los políticos solo nos dan buenas palabras, pero su filosofía equivocada, basada en un fundamentalismo animalista y alejada de la realidad, no ofrece soluciones. Hay que reconocer el problema y hay que actuar frente a él desde el sentido común y el consenso con los sectores implicados como son el agrícola y el ganadero”.