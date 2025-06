Recuperan un depósito de aguas en Finestrat (Alicante) para la extinción de incendios

La Diputación de Alicante ha invertido cerca de 40.000 euros en la reparación del depósito de la Font del Molí en Finestrat (Alicante), una infraestructura que utilizarán los bomberos para recargar los camiones y extinguir incendios en la zona.

La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha visitado junto al alcalde, Juanfran Pérez Llorca, este depósito que ha estado fuera de servicio desde hace más de dos años y que ahora gracias a la inversión de la Diputación vuelve a entrar en servicio. La obra ha tenido un coste total de 48.400 euros, sufragada en un 80 por ciento por la institución provincial.

“Gracias a esta inversión hemos recuperado un depósito antiguo que surte a un hidrante y lo hacemos en una época tan complicada por el elevado riesgo de incendios”, ha apuntado Serna, quien ha insistido en la “importancia de estar preparados para cualquier contingencia que pueda surgir”.

El depósito antiguo, que era de hormigón y presentaba una grieta, ha sido sustituido por uno nuevo de chapas metálicas galvanizadas de forma cilíndrica, de 8,55 metros de diámetro y 2,51 de altura, lo que permite un volumen almacenado de hasta 130 m3 de agua. Este depósito metálico se ubica dentro del vaso del viejo depósito y queda semioculto y protegido por los muros existentes. El nuevo punto de toma de agua para los camiones de los bomberos es un hidrante con boca de 100 mm en arqueta enterrada de fundición con llave de cuadradillo con el fin de evitar golpes de vehículos y vandalismo.

“El objetivo de la Diputación no es otro que ayudar a los ayuntamientos a ejecutar proyectos que en ocasiones si no fuera por nuestra aportación económica no serían posible”, ha apuntado la vicepresidenta primera, quien ha explicado que el nuevo depósito también podría usarse en caso de necesidad por parte de la comunidad de regantes de Finestrat.

Serna ha incidido en que “en este momento es más importante que nunca apostar por las inversiones en materia hídrica porque estamos viviendo una etapa de castigo a la provincia de Alicante que nos obliga a hacer un esfuerzo mayor en este tipo de proyectos”, al tiempo que ha apuntado que “todas las inversiones que realizamos y el buen uso que hacemos de un recurso tan importante como es el agua nos avala para seguir reivindicando aquello que nos pertenece”.