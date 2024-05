La UPV denuncia a la acampada propalestina y espera a que sea desalojada por un juez

La Universitat Politécnica de Valencia (UPV) se ha visto obligada a denunciar ante el juez a los acampados propalestinos que llevan días ocupando las instalaciones del campus y que anoche, en un movimiento inesperado, ocuparon la zona en la que hoy iba a celebrarse un Foro de Empleo que ha tenido que ser cancelado.

El rector de la institución, José Capilla, ha explicado esta mañana que han denunciado actos vandálicos y serán ahora los tribunales los que decidan si puede seguir en el campus la acampada propalestina, con la que en este momento, ha dicho, "no hay nada que hablar".

Capilla ha relatado que ayer por la noche estaban cerca de llegar a un acuerdo con los acampados -cerca de diez personas, aunque en algún momento se han llegado a concentrar hasta 100- y sorpresivamente los protestantes se movilizaron hacia la zona en la que hoy se tenía que haber celebrado el Foro.

Los vigilantes de seguridad del campus trataron de desplazar las tiendas de campañas que estaban allí y "hubo intentos de agresión hacia ellos", ha explicado para añadir que aunque acudieron al campus fuerzas policiales "se dio la orden de que no pudieran entrar".

Tras estudiar la situación, y hablar con la Delegación de Gobierno, se determinó que existía un importante riesgo para la seguridad de las personas si el acto se mantenía, por lo que tuvo que ser suspendido.

Tras afirmar que hoy "es un día triste y estamos todos muy preocupados y dolidos de haber llegado a esto", Capilla ha señalado que se llevaron a cabo actos vandálicos en la noche del jueves al viernes pasado, que se tuvieron que denunciar y que han producido algunos daños en el campus con un "importante daño económico".

"Esto supone un enorme perjuicio a la confinaza de las empresas en la universidad", ha señalado Capilla, quien ha añadido que las compañías -unas 250 firmas- habían pagado una cantidad por ocupar sus stands y gastos de desplazamientos, que ahora reclamarán en calidad de indemnización. "Todavía estamos evaluando el impacto económico que esto va a suponer".

Según ha explicado, tienen "evidencias" de que en muchos momentos ha habido una mayoría de acampados que no eran estudiantes de la UPV y "es posible que algunos ni siquiera estudiantes. Ha habido una dirección del movimiento desde fuera". "Si hubiera tenido garantizado que eran solo estudiantes de la UPV, les hubiéramos puesto facilidades", ha añadido.

"Todas estas cosas, como el boicot al Foro de Empleo, no ayudan para nada para acabar con el conflicto de Palestina", ha indicado el rector de la UPV, quien ha añadido que aunque se podía haber planteado "blindar" el campus, "deben ser espacios libres".

Preguntado por si tiene previsto programar otras fechas para el Foro de Empleo, ha dicho que ahora mismo no se contempla y hablarán con las empresas y buscarán alternativas para reducir el daño que se ha hecho a los estudiantes y recuperar la confianza de las empresas.

La Universidad, ha dicho, tiene que ser un espacio "tolerante" en el que habite la libertad de expresión, comprometido con la libertad y los derechos humanos, con la paz, y así "lo manifestamos en relación con el terrible conflicto de Palestina" y por ello, desde que empezó la acampada "mostramos una actitud de total tolerancia".

Capilla ha explicado que abrieron una línea de comunicación con los acampados, con los que ha habido más de ocho horas de conversaciones, "y parecía que estábamos llegando a algún sitio" y en el Consejo de gobierno se estudió un documento que parecía un "buen punto de partida" respecto a lo que pasa en Palestina pero, tras lo ocurrido anoche, "no hay nada que hablar".

El rector ha indicado que el problema es que podría convertirse en un "foco de llamamiento a otros grupos de fuera de la Universidad que pudieran venir a aprovechar el foro para otras reivindicaciones o parecidas, con lo cual el riesgo era todavía mayor y muy importante para muchas de las empresas y entidades que, por razones que no he llegado a conseguir que me expliquen, estaban en el punto de mira".

Los acampados niegan actos vandálicos

Por su parte, miembros de la acampada propalestina de la Universitat Politècnica de València (UPV) han negado que durante los hechos ocurridos anoche en el campus, que llevaron a cancelar el Foro de Empleo, hayan sido agresivos y han apelado a seguir con las negociaciones para que haya un posicionamiento de la institución sobre el "genocidio en Palestina".

En nombre de los acampados, Dunia ha explicado en una comparecencia ante los medios que si lo que justifica la entrada de vigilantes de seguridad y de la policía en el campus, y la suspensión del Foro de Empleo, es que han sido agresivos, ella refuta ese argumento. "Además, tenemos pruebas mientras ellos no tienen evidencias", ha añadido.