Polémica en la Guardia Civil por la "permanencia forzosa" en una unidad de los agentes en prácticas

Una asociación de la Guardia Civil ha puesto el foco en el problema que está viviendo el personal que realiza las prácticas en el Servicio Fiscal. Estos agentes han concluido su periodo formativo y una parte de ellos optó por no continuar en la unidad. A pesar de ello, los Independientes de la Guardia Civil (IGC) denuncian que este grupo está siendo obligado a quedarse.

Esta entidad recuerda que el 1 de octubre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de la Guardia Civil la Resolución por la que se asignaban unidades de prácticas a los Guardias Alumnos de la 170ª Promoción del Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada" y de la 129ª Promoción de la Academia de Guardias de Baeza.

Así, el contenido de la Resolución establecía que, una vez finalizadas las cuarenta semanas de prácticas, el personal continuaría en las unidades de destino hasta la obtención del primer destino definitivo.

"Salvo que no pudieran permanecer en una unidad de especialidad por no cumplir los requisitos, no realizar o superar el curso de especialización correspondiente, o por cualquier otro motivo que impida su permanencia, en cuyo caso retornarían a la unidad donde iniciaron el periodo de prácticas", remarcan desde IGC.

La permanencia forzosa en la unidad

A pesar de la normativa, la asociación denuncia que se ha impedido el retorno a su unidad de origen del personal en periodo de prácticas que ha optado por no realizar el curso de especialización del Servicio Fiscal. "Contraviniendo lo dispuesto en la citada Resolución", indican desde IGC.

Incorporación de guardias civiles en prácticas Guardia Civil Europa Press

Esta situación ha desembocado en"perjuicios personales y económicos" a los afectados, que, actuando conforme a la normativa publicada, han cancelado sus alojamientos y organizado su traslado de regreso. Por este motivo, desde los Independientes de la Guardia Civil (IGC) se ha procedido a elevar consulta formal a las autoridades competentes.

La asociación busca aclarar si existe alguna disposición normativa posterior que justifique la permanencia forzosa en Unidades de la especialidad Fiscal. También quiere conocer los fundamentos legales de esta decisión y solicitar información sobre posibles compensaciones económicas a favor del personal afectado por esta modificación sobrevenida de su situación.