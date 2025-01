Un nuevo robo pone al límite a las históricas floristerías de la plaza del Ayuntamiento de Valencia

Son una de las estampas más reconocidas de la ciudad. Las floristerías de la plaza del Ayuntamiento de Valencia abren cada día la persiana. Forman parte de los pequeños negocios del centro histórico que se mantienen contra viento y marea a las franquicias que han invadido el centro de todas la ciudades. Sin embargo, desde hace tiempo tienen miedo.

El último robo, cometido durante la madrugada de este miércoles, ha sido la gota que ha colmado el vaso. El puesto de flores número 1 ha amanecido con los cristales rotos. Y no es el primero, uno de los dueños de una de las floristerías explica a LA RAZÓN que el puesto número 4 lleva más de cinco hurtos en dos meses. El miedo se ha apoderado de estos locales y hay quien ha decidido adelantar la hora de cierre por miedo. Otros han bajado la persiana.

Esta mañana no se hablaba de otra cosa e incluso se están planteando contratar un vigilante para que vigile los puestos durante la noche. "Llevamos aquí muchos años. Estas cosas no pasaban. Somos muchos autónomos y empleados. Lo único que queremos es trabajar y sentirnos seguros. Hoy nos hemos reunido todas las floristas de la plaza del Ayuntamiento. Es muy triste que once negocios tan antiguos vean con tanto miedo a venir a trabajar".

Denuncian que sufren robos de manera habitual mientras trabajan. "Estás atendiendo y se llevan las flores. ¿Qué haces? ¿Salir corriendo y dejar el puesto solo?".

Estos comerciantes reclaman soluciones urgentes, tanto a la Delegación del Gobierno como a la Policía Local para frenar la inseguridad en el centro de Valencia, pues afirman que hay más comercios afectados.