Un valenciano recoge 6.000 firmas pidiendo que el puente a l'Horta Sud pase a llamarse Pasarela de la Solidaritat

“Miles de personas cruzando la pasarela Lucía Beamud (el punto de acceso para llegar a los pueblos afectados) es una imagen que va a quedarse para siempre grabada en mi memoria y que creo que nadie debería olvidar”. Así habla José Lleó en su petición change.org/PasarelaDeLaSolidaritat, en la que solicita que el puente que da acceso a l´Hort Sud pase a llamarse Pasarela de la Solidaridad en homenaje a los miles de voluntarios que han ayudado a sus vecinos. “En cada bota que se hunde en el barro, en cada esfuerzo por rescatar las pertenencias de un desconocido y en cada mirada de agradecimiento emerge un sentimiento de conexión y de comunidad que no se puede explicar con palabras”.

La petición, que lleva ya más de 6.000 firmas recogidas, busca “dar un merecido homenaje a todas esas personas voluntarias que tantísimo están haciendo por nosotros y por nuestros pueblos, y que inspirará a las generaciones futuras a actuar solidariamente cuando nuestros vecinos lo necesiten. Su solidaridad ha dejado huella en nuestras vidas y sería bonito recordarles siempre”.

“La reacción positiva de miles de voluntarios de toda España hace que apoye está importante petición, principalmente por esa juventud tantas veces denostada y que en los momentos de dar la cara, ahí están”, escribe en un comentario Antonio Jiménez, uno de los ciudadanos que se ha sumado a la iniciativa. “He cruzado ese puente, he estado allí, creo que más de la mitad de Valencia lo ha cruzado, nunca había experimentado una sensación de colectividad tan intensa”, asegura Ámparo López en otro de los comentarios de apoyo.

Más peticiones ciudadanas relacionadas con la gestión de la DANA

Desde el 30 de octubre se han creado más de 130 peticiones ciudadanas en Change.org relacionadas con la DANA. En Change.org/DANA puedes consultar algunas de las más firmadas, entre ellas:

change.org/investigacionDANA - pide una investigación “para depurar responsabilidades”

“Soy de uno de los pueblos más golpeados por las terribles inundaciones causadas por la DANA. Esta tragedia podría haberse evitado”

change.org/EmergenciasClimaticas - pide introducir una alerta negra

“Lo que está pasando no puede volver a pasar. No podemos volver a llegar tarde. (...) Nuestro sistema actual de alertas no funciona”

Dimisión del Presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat Valenciana

“Soy uno de los cientos de vecinos que han perdido seres queridos en el reciente desastre de Dana en Valencia. (...) La inacción del Presidente del Gobierno, del Ministro del Interior y del presidente de la Comunidad Valenciana es inaceptable. Exigimos su inmediata dimisión”