Vox usa de nuevo la inmigración como amenaza a los presupuestos de Mazón

La Generalitat valenciana salió ayer en defensa de su vicepresidente para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, después de que Vox exigiera que este rectificase sus declaraciones del pasado lunes en las que aprobaba la regularización de inmigrantes afectados por la dana planteada por el Gobierno central.

En este sentido, el vicepresidente apuntó que si «esas personas están en condiciones de prestar alguno de los múltiples trabajos que son necesarios en la zona, serán más que bienvenidos».

Unas declaraciones que hicieron estallar a los de Abascal, quienes lanzaron un ultimátum a la Generalitat al advertir de que, en caso de que no hubiera rectificación, no apoyarán los Presupuestos autonómicos para 2025.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, aclaró antes que nada que el vicepresidente «no habló de la decisión del Gobierno de España porque la desconocía, sino de la evidente necesidad de mano de obra en algunos sectores, más ahora tras la dana». Además, reiteró el agradecimiento del Consell al teniente general retirado por «trabajar en la reconstrucción y aportar su experiencia, porque no es una labor fácil. Estamos encantados de contar con él», aseguró.

Además, aseguró que las negociaciones con Vox acerca de los Presupuestos, se mantienen. «Estoy convencida de que Vox, que es un partido de Estado, que ha colaborado con este Consell y que ha reiterado la necesidad de contar con un presupuesto, seguirá en las conversaciones», apuntó, y pidió responsabilidad a todos los grupos parlamentarios.

En cuanto a la medida en cuestión anunciada por el Gobierno central, la portavoz criticó que «lo que sabemos -sobre la posible regularización de migrantes- es por los medios de comunicación, desconocemos la letra pequeña del acuerdo», y cargó contra la «ausencia de política migratoria por parte del Gobierno», que a su juicio genera «un efecto llamada».

«El Gobierno español no trabaja con los países de origen, no despliega el Frontex y eso multiplica las mafias. La política migratoria de España debe ser acordada con la UE, y no se trabaja en ello», lamentó.

También el síndic del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, expresó su apoyo a Gan Pampols, y a la «magnífica labor» que está haciendo para llevar a cabo la reconstrucción tras la dana.

El síndic popular señaló en rueda de prensa tras la Junta de síndics que las declaraciones de Gan son una posición personal sobre una cuestión que no lleva él en su Conselleria, sino que le corresponde a la vicepresidenta primera, y además las competencias en política migratoria las tiene el Gobierno de España, que lo está haciendo «rematadamente mal».

Preguntado sobre si hay malestar en el PPCV con el vicepresidente, indicó que él es el secretario general y no está descontento, y apuntó que Gan «no es un político al uso», sino un militar al que se le ha encargado la reconstrucción y puede haber habido «alguna mala interpretación» en algún momento de sus palabras, pero «no hay molestia» en el PP por eso.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirmó que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene que escuchar más a su vicepresidente Gan Pampols y menos a Vox, y ahora tiene «una oportunidad de oro» para abrazar los posicionamientos «de futuro» o «seguir anclado en el abrazo de la ultraderecha».

Sobre la regularización de migrantes, la delegada consideró que es una medida que ayuda a todas las personas que están en una situación no regularizada y en proceso de regularización, y también a aquellos que hayan perdido todas sus documentaciones por las inundaciones para que puedan tener «la seguridad y la tranquilidad jurídica de que pueden estar en nuestro país trabajando de una manera segura».