Ideólogo salafista pide que se rece para que los cristianos mueran de coronavirus

El ideólogo yihadista Abu Muhammad Al-Maqdisi, al que se ha relacionado con Al Qaeda por lo que ha sido detenido en varias ocasiones, ha pedido a los musulmanes que recen “para que los infieles (entre ellos los cristianos) contraigan el coronavirus y mueran. No hay nada malo en ello”, según informan webs especializadas.

Este individuo, que reside, al parecer en Jordania, es un conocido salafista que ejerce una cierta influencia sobre determinados sectores del yihadismo.

Para Maqdisi, la bondad que puedan sentir los musulmanes no estñá reñida con desear el mal a los infieles, ya que son gente que hace la guerra (según él) contra el Islam. Por ello, “debemos luchar contra ellos y desear que sean destruidos. Alégrate de su muerte, ya sea a manos de nuestros combatientes o por el coronavirus".

De sus deseos de muerte no se salvan ni los que respetan a la religión de Mahoma. Los musulmanes "no deberían avergonzarse de rezarle a Alá para que debilite a todos los que lucharon contra el Islam, los mate y no salve a nadie. Oh Alá, aprieta tu control sobre ellos; oh Alá, castígalos con nuestras manos y mándales el coronavirus, plagas y enfermedades ", enfatiza.