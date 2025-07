Alfonso Guerra cree que Sánchez "no acaba de reconocer que su gestión es muy censurable"

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, ha asegurado en una entrevista con el Diario de Sevilla que Sánchez "no acaba de reconocer que su gestión es muy censurable".

A juicio del histórico dirigente del PSOE, Sánchez "ha apostado por gente que ya era corrupta antes de gobernar y que, además, han tratado de una manera macarra a la realidad y a algunas personas". "Esto tiene un coste y no lo quiere asumir", ha incidido.

Preguntado por si el actual presidente del Gobierno debiera dimitir, Guerra cree que el Gobierno y Sánchez solo tienen cuatro caminos: una moción de censura que "el PP no quiere porque no cuenta con los votos", "aunque hay mociones que se pierden en votos y se ganan políticamente, ellos sabrán por qué actúan así"; "una moción de confianza" que Sánchez tampoco quiere "por el riesgo de perderla"; una dimisión "que tampoco quiere porque implicaría un cambio de liderazgo en el PSOE" y, por último, "disolver las cámaras y convocar elecciones".

Guerra considera que el anticipo electoral sería la solución "menos gravosa" para la sociedad.

Mal momento para el PSOE

El expolítico también ha opinado sobre la situación de su partido en esta entrevista con el Diario de Sevilla. "No está en su mejor momento. Cuando te toca dirigir un partido, tienes derecho a orientarlo de una manera u otra, pero los demás también tienen derecho a criticarlo", ha destacado, haciendo referencia a los rifirrafes en el Comité Federal del fin de semana pasado.

"Hoy, se ha decidido que la pareja de baile ya no es el centro-derecha, como fue desde la Transición, sino el nacionalismo, el radicalismo, el populismo y lo que queda del comunismo. Es un cambio trascendental. De alguna manera se ha decidido que el principio de alternancia no tiene por qué funcionar", ha criticado. "En general, la socialdemocracia sufre un periodo de autodestrucción en España y en toda Europa. Le ha cogido de improviso la globalización. No se ha enterado de que la situación de Europa ha cambiado radicalmente".

También se le ha llamado la atención con una idea: Guerra ahora tiene mucha simpatía del elector de centro-derecha. Ante ello, el exdirigente es taxativo: "Pero yo no he cambiado. Siempre he defendido el mismo discurso. Los que han cambiado son los receptores".