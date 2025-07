El Rey Felipe VI, "el fabuloso", viaja a Londres para apoyar a Alcaraz en Wimbledon

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los nuevos reyes de la raqueta, protagonizan este domingo otro pulso por un Grand Slam en la final de Wimbledon, donde el español busca su tercera corona ante el número uno en la reedición de la final de Roland Garros del pasado mes de junio con victoria del murciano tras más de cinco horas de batalla sin cuartel.

El encuentro tendrá como invitado de excepción al Rey Felipe VI, que ha viajado a Londres, para presenciar esta gran final. El monarca ocupará un asiento de honor en la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club. Además del interés deportivo, Wimbledon, uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo, se convierte en un escaparate social donde se dan cita miembros de la realeza, celebridades y figuras de todos los ámbitos. Y parte de la atención se desvía a sus estilismos, casi siempre looks elegantes y clásicos con firmas de lujo como Dior, Ralph Lauren o Burberry.

Felipe VI, impecable hasta en la longitud del pantalón

El Rey Felipe VI captó la atención en julio de 2023 por su elegancia. Expertos en sastrería destacaron la perfección de su traje clásico gris claro, que combinó con una corbata azul marino de lunares. La prensa no pasó por alto ni un detalle: la camisa de cuadros, nudo de corbata "cuatro en mano" e impecable en la caída de la chaqueta y la longitud de las mangas y el pantalón.

El rey Felipe VI posa con Carlos Alcaraz tras conquistar el torneo de Wimbledon Francisco Gómez Agencia EFE

Recibió elogios de todo el mundo. Derek Guy (alias @dieworkwear), experto influyente en moda masculina, hizo viral un hilo en el que afirmaba: "Es muy raro ver este nivel de sastrería hoy en día, incluso entre los ricos… El Rey Felipe siempre luce perfecto"

"The Telegraph" le comparó favorablemente con el príncipe William y su padre, el rey Carlos, subrayando su traje "sobrio, equilibrado y perfectamente hecho a medida". Fue bautizado a nivel internacional como "el rey mejor vestido de Europa". "Felipe, el fabuloso", remató "The Times" en su portada.

El cariñoso abrazo entre Carlos Alcaraz y Felipe VI tras su triunfo en Wimbledon Twitter

El año pasado, el Rey no pudo asistir a la final porque viajó con la Infanta Sofía a Berlín para seguir la actuación de la selección española en la Eurocopa. En esta ocasión, aunque no tenía actos oficiales previstos para este domingo, el Rey Felipe VI ha modificado su agenda para poder asistir al decisivo encuentro de Carlos Alcaraz.

El lunes 14 de julio,retomará su agenda institucional y se desplazará hasta la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia) para presidir la entrega de los Reales Despachos. En este centro será donde, a partir de septiembre, la Princesa Leonor continuará su formación militar, ya en el ámbito de la aviación.