500.000 empleos y 200.000 empleadores autónomos, en peligro sin la prórroga de las prestaciones y los ERTE

“El Gobierno se queda sin tiempo y nosotros también. Quedan 12 días para aprobar una extensión de los ERTE y no tenemos respuesta a la propuesta de empresarios y sindicatos. Tiene en sus manos el futuro de 500.000 empleos y 200.000 empleadores autónomos”. Esa es la terrible previsión del presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha vuelto a reclamar la extensión de los expedientes temporales de manera automática hasta el 30 de septiembre, porque si no, se quedarán por el camino 700.000 trabajadores por cuenta propia. “Mientras el virus esté en la calle, tengamos que ir con mascarilla y guardar la distancia de seguridad y seguir con las restricciones, la fuerza mayor persiste y, por tanto, la necesidad de los ERTE”, insistió Amor, que acusó al Gobierno de “querer cambiar las reglas del juego y decir que ya no hay fuerza mayor, pese a que el virus sigue entre nosotros”.

Así se ha expresado durante la presentación de III Barómetro situación de los autónomos, cuyos resultados dejan claro la precaria situación que vive la mayoría de trabajadores por cuenta propia. Unos 300.000 prevén que echarán el cierre antes de que acabe el año; nueve de cada diez autónomos espera una caída significativa de sus ingresos, de los que 800.000 estiman que perderán en torno a la mitad de su facturación. Solo un 5,1 % asegura que su volumen de negocio se mantendrá igual, mientras que un 1,4% afirma que incluso se incrementará.

El 88,9% de los autónomos encuestados afirmó haber vuelto ya a la actividad, de los que un 22,5% no paró durante los dos meses de confinamiento, pero todavía, hay un 10,4% que todavía no ha regresado a la actividad, lo que supone 380.000 trabajadores que siguen parados y sin ingresos. Del total de autónomos que ha podido volver a la actividad, sólo 12% aseguró que ya trabajan al 100% de su capacidad, mientras que el 72,4% de los autónomos consultados señaló que su actividad funciona como máximo al 50%. Por ello, Amor, recordó que “activación nada tiene que ver con recuperación. Si un empleado pierde el 50% de su trabajo, recibe automáticamente la prestación por desempleo, sin embargo, un autónomo no puede optar a la prestación por cese de actividad”.

Del 10,4% de trabajadores por cuenta propia que todavía no han reanudado la actividad, un 41,2% no lo ha hecho porque las condiciones que tiene para hacerlo “no le compensan pues le suponen más pérdidas que bebeficios”. El 23% señaló que abrirá de forma inminente y un 29,7% aseguró que no abre porque su actividad no está dentro de las permitidas. En este punto, el presidente de ATA cargó contra el Ejecutivo porque “tres meses después, muchos colectivos, como los artistas, los feriantes o los trabajadores fijos discontinuos siguen abandonados, sin ingresos y sin poder trabajar”.

Pese a ello, la encuesta revela que únicamente el 4,1% de los autónomos encuestados se ha dado de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En lo estrictamente laboral, tres de cada diez autónomos (30,9%) “prevé disminuir su plantilla en los próximos meses”, mientras que un 47,9% de los autónomos “sí tiene pensado mantener todos los empleos”, señaló Amor. Respecto a los autónomos empleadores, uno de cada dos autónomos con trabajadores a su cargo, el 55,7%, afirma haber realizado un ERTE; uno de cada cuatro, el 24,9%, afirma que mantiene el 100% de la plantilla sin ERTE y un 16,2% afirma que se ha visto obligado a despedir y reducir la plantilla. De ese 55,7% de autónomos, uno de cada cinco, el 19,7%, ha incorporado ya a toda su plantilla, porcentaje muy superior al 7,4% obtenido en el anterior Barómetro. El 15,7% de los autónomos encuestados apuntan que ya han incorporado a algún trabajador, pero no a todos y un 7,8% señala que a pesar de que aún tiene a los trabajadores en ERTE, en los próximos días irá dando de alta a trabajadores e ir aumentando la plantilla. Por el contrario, llama la atención que el 54,1% de los autónomos aún no ha dado de alta a ningún trabajador, de los que uno de cada cuatro (el 28,7%) tiene a todos sus trabajadores aún en ERTE y un 25,4% que afirma que no solo no les ha dado de alta son que tiene serias dudas de poder económicamente dar de alta a algún trabajador.

En cuanto a los avales del ICO, el 35% afirma haber solicitado la financiación, de los cuales el 70% ya lo han recibido, mientras que el 9,5% señala que su solicitud está aún en trámite y el 18,8% apunta que se les ha denegado el préstamo. En este sentido, Amor ha insistido en la necesidad de aumentar el plazo para solicitar las líneas de avales ICO e incrementar el fondo de dichas ayudas. “Los autónomos seguirán necesitando liquidez al menos hasta otoño y el comienzo del invierno, por lo que el Gobierno debe ampliar los plazos de concesión y aumentar los fondos destinados”.