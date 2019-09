Pues puede que el 20 de septiembre se siga recordando por el llamado Sitio de Jerusalén por Saladino y no por la “toma” del Área 51, la base “secreta” de Estados Unidos, donde los cinéfilos y teóricos de la conspiración han creído siempre que el gobierno americano oculta cuerpos de extraterrestres, e, incluso, alguna nave espacial requisada. Porque es cierto que se ha montado un gran revuelo alrededor de la iniciativa “Storm Area 51, They Can’t Stop All Of Us” (“Asalto al Área 51, no pueden pararnos a todos”), pero a la vez que aumentaban los que decían que iban a participar para encontrar respuestas, disminuían las posibilidades de que un evento de esas características fuera a celebrarse, por cientos de motivos.

Realmente hasta el verano todo estaba preparado, el creador del evento, Matty Roberts, un estudiante de 20 años de Bakersfield, California, había hecho una travesura: convencer a decenas de personas a que se apuntaran a un grupo de facebook en el que iban a asaltar el Área 51 corriendo como Naruto, personaje anime muy conocido que lo hace con el torso hacia delante y las manos hacia atrás. Pero desde el principio se le fue de las manos y él mismo lo reconoció. Cuando la convocatoria se hizo viral, el mismísimo FBI llamó a su puerta y tuvo que justificar que no estaba fabricando “bombas de tubo” ni nada por el estilo. Ante la avalancha de comentarios y mientras el número de “asistentes” ascendía al millón de personas, La Fuerza Aérea de EE UU a través de su portavoz, Laura McAndrews, explicó a la BBC que “cualquier intento de acceder ilegalmente a las instalaciones militares o áreas de entrenamiento militar es peligroso”.