Muere Stuart Gordon, director de “Re-Animator”

Stuart Gordon, director de películas de terror de culto como “Re-Animator” y “Fortaleza infernal” ha fallecido a los 72 años, según anunciaron sus familiares a la revista “Variety" . Conocido por su contribución al cine de terror independiente, Stuart Gordon también se forjó una carrera en el mundo de la televisión y el teatro, disciplina en la que se especializó en la Universidad de Wisconsin en Madison.

Gran admirador de HP Lovecraft y Edgar Allan Poe, adaptó varias de las obras de estos autores. A principios de la década de 2000 le ofrecieron carta blanca para dirigir dos episodios de “Masters of Horror”, una serie de antología en la que participaron maestros del miedo como John Carpenter, Joe Dante, Tobe Hooper y Dario Argento. Gordon también se fogueó en géneros tan variados como el thriller o la comedia. De hecho para Disney colaboró en el guión de “Cariño, he encogido al niño” y fue productor ejecutivo de su secuela, “Cariño, he agrandado al niño”, junto a su amigo Brian Yuznam, ambas en la década de los 90.

Fuera de del cine y la televisión fundó varias compañías teatrales junto a su esposa Carolyn Purdy-Gordon, a quien, como curiosidad, tenía por costumbre “matar” en sus películas. Se dio a conocer en el escenario por sus piezas experimentales y controvertidas. En 2014, ganó un Premio Stage Raw por su obra basada en una verdadera historia de “Taste”, basada en el caníbal de Rotenburgo, Armin Heiwes, en la que un hombre acepta ser devorado por otro. El pasado mes de noviembre se anunció que la biografía de Gordon, “Naked, Theater and Uncensored Horror” saldrá a la luz a lo largo de este año.