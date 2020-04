“Atlantique”, “Eighth Grade” y “Grass”: terror zombi, agné virtual y ensoñaciones en blanco y negro protagonizan los estrenos de esta semana

Crítica de “Atlantique”: África zombie ★★★✩✩

Dirección: Mati Diop. Guión: M. Diop y Olivier Demangel. Intérpretes: Mame Bineta Sane, Amadou Mbow, Nicole Sougou. Francia-Senegal-Bélgica, 2019, Duración: 106 min. Drama. Netflix.

En el cine de terror el zombi es el mito del trabajo. Por algo los zombis nacieron en Haití, esclavos que se rompían la espalda en el campo poniendo su voluntad al servicio de los terratenientes. Cuando los albañiles de «Atlantique», que doblan turno en la construcción de un rascacielos de Dakar, se quejan al capataz de la obra por no cobrar su sueldo, están firmando su destino como muertos vivientes. Al menos uno de ellos, Souleiman, que decide viajar en patera hasta España para abrazar la Europa de sus sueños, y se pierde en el Atlántico. En Dakar queda su prometida en secreto, a punto de contraer matrimonio por conveniencia con un rico. Así las cosas, el Gran Premio del Jurado del último Festival de Cannes, camuflado en el algoritmo de Netflix desde el pasado invierno, bascula entre la historia de amor truncada, el retrato antropológico de la vida en el Senegal del siglo XXI –con sus mujeres divididas entre el romance sublimado y la búsqueda de una posición acomodada–, la denuncia de un sistema corrupto y la alegoría política, con el retorno de los oprimidos invadiendo mansiones como autómatas con los ojos en blanco, reclamando lo que es suyo desde el exilio de las tinieblas. En «Atlantique» conviven varias películas en una, y no siempre se llevan bien. Mati Diop parece conocer la tradición del cine popular africano, ese que se ha expandido a través de un imperio llamado Nollywood donde temáticas como la magia, el ocultismo, la ascensión social, el adulterio y la corrupción sirven como argumentos universales para apelar a toda una cultura apegada a las formas directas, sin vanas sutilezas, del relato atávico, folletinesco, amateur. Especialmente en la trama policial, un thriller procedimental protagonizado por un policía intermitentemente poseído, la película se comporta como cine de género con un toque pedestre, evocando el tono de ese Nollywood digital, de consumo casero, que arrasa en el continente africano. El problema es que Mati Diop no sabe muy bien qué hacer con ese tono, sobre todo cuando se pone a utilizar al zombi como alegoría del emigrante explotado que busca justicia, y recurre al imaginario tourneriano («Yo anduve con un zombi») que un grande del cine contemporáneo como Pedro Costa ha convertido en referencia recurrente de sus excursiones a Fontainhas y aledaños. Es decir, «Atlantique» no sabe si ser cine de autor o cine popular, y ahí, navegando indecisa, se cuelga de la luna llena.

Crítica de “Grass”: La llegada de un cisne a un mundo virtual ★★★★✩

Dirección y guión: Bo Burnham. Intérpretes: Elsie Fisher, Josh Hamilton, Emily Robinson, Jake Ryan. EE. UU., 2018, Duración: 93 min. Comedia dramática. Movistar +

Mientras Kayla (magnífica Elsie Fisher) graba una entrada de videodiario para su canal de Youtube, preocupada por cómo ser ella misma en una época, la adolescencia, que tiende a empujarnos fuera de los límites de una identidad aún desenfocada, desesperados como estamos por ser aceptados, es inevitable pensar que será una de tantas películas «teen» adaptadas a la era de las redes sociales. Craso error, porque la ópera prima de Bo Burnham, cómico que se hizo famoso como youtuber, es el precioso retrato de un cisne que aún se percibe como patito feo, hecho con la cámara pegada al acné y a sus silencios, a su rabia contra un padre que es el mejor de los padres posibles, en ese momento previo a la llegada al instituto. Empática, honesta y perspicaz como análisis sociológico de una generación que se (in)comunica a través de «stories», notas de voz y emoticonos, «Eighth Grade» habría hecho las delicias del John Hugues más sensible.

Crítica de “Grass”: La mujer de la esquina del café ★★★★✩

Dirección y guión: Hong Sang-soo. Intérpretes: Kim Min-hee, Kee Joobong, Jung Jin-Young, Ahn Jae-hong. Corea del Sur, 2018. Duración: 66 minutos. Drama. Filmin

Un único, nada inocente, movimiento de cámara nos revela que lo que acabamos de ver y escuchar puede pertenecer al reino de la imaginación de un personaje que, desde un rincón, observa el microcosmos de relaciones que se despliega en un café poco frecuentado. O tal vez no: porque esa narradora participa, entra y sale de los relatos, interviene en ellos con acritud y vehemencia. Hay muy pocos cineastas que, con un puñado de conversaciones situadas en un café cualquiera, sean capaces de armar un entramado narrativo de semejante complejidad. Los diálogos, que parecen atrapados al vuelo, y que acaban coagulando en la amargura del recuerdo de un ausente o en un rechazo, responden a situaciones cotidianas pero la magia de «Grass», que dura poco más de una hora, es que los ecos, en un espacio y un tiempo tan limitados, acentúan la sensación de que la película es un sueño extraño y fascinante.