Carolina Durante y Jota (Los Planetas) publican “La canción que creo que no te mereces”

En pleno estado de cuarentena, Carolina Durante publican un single muy especial, el que han grabado con uno de sus referentes musicales, Jota, de Los Planetas. La canción ya está disponible en “streaming” y en YouTube con vídeo de la ilustradora Silvia Bezos.

El tema, más en las coordenadas de estilo de Los Planetas que en las de Carolina Durante, habla de una persona que está “empanada, aislada, despreocupada, distanciada de la realidad”. “Están siendo unos días horribles, pasando esto y lo otro. Yo no sé si es que no te das cuenta o es que te has fumado un par de porros”, dice la letra del tema nuevo reproduciendo un sentir extendido: el de cualquiera de los que permanecemos confinados en casa, con el pijama convertido en nuestra nueva piel.

Jota, de manera poco audible como es habitual, canta junto a Diego Ibáñez aquello de “No estoy aquí pa’ sufrir”, un nuevo mantra para repetirnos en nuestro día a día de encierro. Grabada por Paco Loco en su estudio del Puerto de Santa María, mezclada por Duncan Mills (Crocodiles, The Vaccines, Florence + The Machine, Miles Kane) y masterizada por Bori Alarcón, el nuevo tema presenta una sonoridad distorsionada, según el sello Sonido Muchacho, “como una nana galáctica, una reunión en la cumbre del pop alternativo español, y un hit para cantar por la ventana y el balcón antes de hacerlo en sus conciertos”. Además cuenta con el maravilloso vídeo animado (hecho dutante la cuarentena), de la ilustradora Silvia Bezos.