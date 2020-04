¿Por qué The Strokes ha escogido este cuadro de Basquiat para su nuevo álbum?

The Strokes, que irrumpió en 2001 con «Is this It», un disco predestinado a convertirse en pura mitología, ha regresado después de seis años con «The New Abnormal». Después de aquilatar indiferencias y menosprecios con sus últimas apuestas, parece que en esta ocasión ha reunido mejores afectos. Y quizá no sea casual que la banda haya escogido para ilustrar su portada un óleo del pintor neoyorquino y de orígenes jamaicanos Jean-Michel Basquiat, un creador polifacético, con un estilo marcado y de naturaleza compleja; un niño superdotado, con carácter, eso que los profesores denominan despectivamente con la palabra «rebelde» (fue expulsado del colegio), que heredó su talento plástico de su madre, diseñadora gráfica, y que sacó inspiración y músculo creativo de las calles, la contracultura y lo suburbial. Los de Julian Casablancas se han fijado precisamente en él, que renovó el arte africano y lo incluyó en el expresionismo pictórico de su época. En concreto han escogido un lienzo muy particular: «Bird on Money». ¿Pero qué tiene este cuadro que no tienen otros de él?

La obra, fechada en 1981, pertenece al catálogo de sus pinturas más requeridas. Es sencillo catalogarla en su segunda faceta de su carrera, cuando tiró de sus raíces culturales y pobló sus telas de palabras, figuras totemizadas y africanizadas, homenajeó a los negros talentosos, los que que habían completado su particular imaginario de héroes. En este trabajo incluye la forma de un pájaro, que remite a su tendencia a representar a los hombres como animales (lo que probablemente comenzaría a vislumbrar a través de los cuadros de Picasso). Pero lejos de querer representar una metáfora es directamente un retrato del saxofonista Charlie Parker, que era conocido por todos por su apodo «Bird», pájaro en inglés (no fue el único lienzo que le dedicó a él). La admiración que Basquiat sentía por el jazz, entre sus ídolos también se encontraba otro de los grandes, Miles David, es fácil de comprender. Esta música, vinculada a la negritud, la ruptura de las normas y la improvisación, encajaba adecuadamente con su carácter y su propuesta estética, que deseaba transgredir lo establecido, no hacer arte, sino crear arte, lo que conlleva vislumbrar una estética nueva.

La música fue importante para Basquiat. Era un melómano (llegó a fundar su propia banda) y con este cuadro homenajeaba a uno de sus figuras más estimadas. Con todos estos antecedentes es normal que The Strokes, que en su momento supusieron una renovación y trajeron consigo cierto aire fresco, haya escogido para su regreso, después de un paréntesis tan largo, el cuadro de mayor éxito de un artista, con voz propia y una identidad de peso, pero vinculado con lo marginal.