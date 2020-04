¿Quién le ha puesto una mascarilla a “La joven de la perla” de Banksy ?

No hay autoría por el momento ni responsable de haber adaptado la, a su vez, adaptación realizada por Banksy, de la obra de Vermeer “La joven de la perla”, un bellísimo óleo fechado entre 1665 y 1667. El grafiti pintado en una inmensa fachada de un vivienda de la ciudad de Bristol en 2014 ha vuelto a convertirse en una atracción, aunque, debido al confinamiento, no hay colas para verla, pero sí que se ha corrido la voz y los seguidores de Banksy se han aproximado tímidamente a sacar una fotografía. La muchacha ha amanecido con una inmensa mascarilla azul que le cubre la boca y sigue luciendo una alarma de seguridad que el creador colocó en ves del pendiente original.

La obra levantó controversia desde el mismo momento en que fue descubierta. Un día después de aparecer, en octubre de 2014, fue parcialmente salpicada con pintura negra, tal y como se sigue conservando en Hanover Place.

La obra no aparece en el Instagram del artista, que sí dio a conocer días atrás su particular versión del confinamiento. Una obra realizada en su cuarto de baño tomado por un grupo de ratones que llevan a cabo todo tipo de gamberradas para paliar las horas de encierro. “Mi esposa odia cuando trabajo en casa”, decía a través de redes sociales. No es para menos.