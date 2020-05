culturaencasa: De las extenuantes orgías aristocráticas del siglo XVIII al histórico concierto de Johnny Cash en la prisión de Folsom

Película

“Liberté”

La noche como lógica natural de lo progresivo. Como sinónimo de lo finito, de la disolución de un tiempo que se acaba. Como reducto escondido de todo lo que está prohibido. Como elegante contenedor de deseos frustrados. Así entiende la inmensidad del escenario nocturno Albert Serra y así es como la proyectó en su última película. En “Liberté” parece que suceden muchísimas cosas pero en realidad solo hay una capaz de atrapar la esencia de lo contado. Que no es otra cosa que el deseo. Ese impulso animal tan primario y decadente que pertenece a los cuerpos desde el principio de la Historia. En esta inclasificable propuesta cinematográfica el irreverente cineasta catalán elige una vez más la senda de la provocación para exponer la polimetría del placer de unos aristócratas libertinos del siglo XVIII que quieren raptar a unas novicias y materializar sus perversiones sexuales y lúbricos deseos en la privacidad y el anonimato que otorga la noche. En una entrevista concedida tras el estreno de la cinta y después de haber obtenido un galardón en el Festival de Cannes por ella en la sección “Una cierta mirada”, este Marqués de Sade de Bañolas comparaba la experiencia de ver “Liberté” con la sensación de estupefacción y desorientación a la que te enfrentas cuando sales de una discoteca de madrugada. Y desde luego, algo de eso hay. En mitad del sexo explícito y los eróticos juegos que practican los aristócratas entre árboles y carrozas nobiliarias apenas se suceden los diálogos. Casi no hay trama ni guión. Y eso se debe a que este filme no es una película, sino una experiencia inmersiva. Una performance audiovisual profundamente atrayente, estética, sugerente y sensorial. La libertad siempre merece ser recomendada.

Disco

“Luis Brea y el miedo”

Luis Brea tiene mil razones para echar de menos a las nuevas generaciones que se perdieron por el verano del incendio. Entre otras cosas porque él mismo pertenece a una de esas tantas. El cantante madrileño creó con su banda “El miedo” este álbum tan urbanita, preciso y delicado cuyas letras podrían perfectamente formar parte de la banda sonora de cualquier película de Jonás Trueba. Los recuerdos de encuentros nocturnos y la ligereza de los secretos contados a destiempo se mezclan en este encantador trabajo.

Libro

“Las flores del mal”

En la figura de Charles Baudelaire coexistían dos caras indisolubles: la del hombre y la del poeta. En muchas ocasiones ambas eran la misma, pues las obras que creaba se alimentaban de sus disolutos hábitos, de sus continuos viajes de fascinación y decepción por el mundo moderno, de sus propias experiencias malditas. Esta es una de las obras más totalizantes y espléndidas que se ha escrito sobre el cambio de una época. La auténtica sangre del modernismo. Un sublime, erótico, filosófico y literario homenaje a la conciencia artística. Unas flores malsanas publicadas en 1857 y dedicadas “con los sentimientos de la más profunda humildad” al escritor Théophile Gautier. A continuación, uno de los poemas que habitan entre sus páginas que lleva por título “La destrucción” y que ejemplifica a la perfección lo mencionado:

A mi lado se agita sin cesar el Demonio;

en torno de mi flota como un aire impalpable;

lo trago y siento cómo abrasa mis pulmones

y los llena de un ansia sempiterna y culpable.

Toma a veces, pues sabe de mi amor por el Arte,

de la más seductora mujer las apariencias,

y acudiendo a especiosos pretextos de adulón,

acostumbra mis labios a filtros infames.

Así me lleva lejos de la mirada de Dios,

jadeante y rendido de fatiga, hasta el centro

de los llanos de Tedio, profundos y desiertos,

y arroja ante mis ojos de mirada confusa,

vestiduras manchadas, heridas entreabiertas,

¡y el sangriento aparato que en la Destrucción vive!

Documental

“La odisea de Johnny Cash”

En el año 68 la prisión de Folsom, California, se quedó en silencio. Un hombre vestido de negro entró para tocar la guitarra, grabar dos conciertos que más tarde se incluirían en el álbum “At Folsom Prision” y poner voz a los destinos y sentimientos solitarios de los presos. Ese hombre era Johnny Cash y su leyenda en aquel momento se disparó con la proyección de un meteoro. Sus letras, tal y como apunta Bruce Springsteen entre risas al comienzo de este proyecto dirigido por Tom Zimny, hablan de redención. Recogen esa dicotomía espiritual tan propia del género country en la que conviven salvación y pecado: “De eso trataba esta música. Noche de sábado y mañana de domingo. Y la mañana del domingo servía para arrepentirse de los pecados cometidos el sábado por la noche”, señala el músico. La vida y obra de este virtuoso y mastodóntico músico, uno de los más influyentes del siflo XX, se puede conocer a través de este interesante documental que se puede disfrutar de forma gratuita en Youtube.

Exposición online

“Historias, miradas, mujeres. Visiones de la diferencia"

Tan solo un 31% de las exposiciones individuales que hay en los museos pertenecen a mujeres artistas. La muestra encabezada por Irene Gras en el Museo de Bellas Artes de Castellón, es una de esas benditas excepciones visuales que con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos (que se celebra el próximo lunes) resulta oportuno descubrir, admirar y valorar. Se trata de una revisión de la colección del museo hecha a través de una perspectiva de género y potenciada con una mirada más contemporánea, inclusiva e igualitaria. Este recorrido busca poner de relieve la hipervisibilidad de la representación de las mujeres como objeto en las obras (como musas) y su invisibilidad como sujetos creadores (solo hay dos piezas realizadas por mujeres artistas en toda la colección del museo).

