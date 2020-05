culturaencasa: De los viscerales retratos de José Ramón Lozano a las raíces con olor a selva de Natalia Lafourcade

Exposición online

“Vanitas”

La expresión iluminada, esos ojos trémulos y la prisa de su boca recuerdan vagamente a la Juana de Arco de Dreyer. Misma redención gestual. Misma petición de auxilio. Misma búsqueda de plenitud salvaje. Los retratos de José Ramón Lozano son, en palabras del propio artista, su especialidad. Apenas basta echar un vistazo a la carnalidad y geometría que sus caras desprenden para darse cuenta de que anda en lo cierto. Concretamente el que acompaña este texto forma parte de la exposición “Vanitas”, cuyo nombre pretende aludir a ese género artístico tan marcadamente simbólico y considerado en términos históricos una subcategoría del clásico bodegón. En ella convergen flores, jarrones y semblantes femeninos que simulan la fragilidad de la existencia y envilecen la fugacidad del tiempo. No hay objetivo adoctrinante detrás de la realización de estas obras, pero sí subyace un intento de reconciliación con la vida espiritual del que las contempla. Con todo, la tragedia y la belleza del arte de este virtuoso trabajador de la pintura figurativa, se pueden recorrer virtualmente en la página de la galería Alberto Cornejo.

Disco

“Hasta la raíz”

Las letras de Natalia Lafourcade saben a tierra, huelen a selva y tienen el aspecto de un río. O al menos fluyen con la misma rapidez. “Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña no habrá manera, mi rayo de luna que tú te vayas”, perfila en la canción motriz de este disco. El sexto álbum de la mexicana constituye el pretexto perfecto para que aquellos que no tuvieran el gusto, descubran su música. Tan llena de vida.

Película

“Petra”

Hay quien sigue pensando, con la errónea perspectiva del pasado, que en el cine español solo se hacen películas sobre la Guerra Civil. Pero no es así. “Petra” es la constatación, una de tantas, de la sensibilidad y el talento que concentra en realidad. En este conflicto familar de búsqueda del padre biológico, Bárbara Lennie y Marisa Paredes encajan la potencia de sus soberbias interpretaciones con la facilidad de la pieza correcta del puzle. Emocional y electrizante.

Libro

“Desayuno con diamantes”

El irresistible encanto de la película ya lo conocemos. Pero, ¿qué ocurre con la descripción y autenticidad prodigiosa de la novela?. “Desayuno con diamantes” fue escrita por Truman Capote en el 58 y a pesar de que guarde ciertas diferencias con la versión de cine que más tarde se rodaría con Audrey Herpburn como luminosa protagonista, merece la pena rescatarla para recordar el origen de tan deliciosa historia. Dice Holly en el libro que regresar a los lugares donde ha vivido le atrae de forma irresistible. Por eso conviene refrescarlo. Porque volver a este libro es como volver, en cierto modo, a casa.

Documental

“Vida y muerte de un cantante”

En este documental de corte cinematográfico estrenado en la edición del Festival de Sundance de 2007, el cineasta pop Julien Temple hace un monumental repaso por la agitada vida y la trepidante obra musical de un caudillo del punk como Joe Strummer. A través de numerosas entrevistas el frontman de “The Clash” recuerda algunos de los momentos más destacados de su infancia y juventud. Precisamente porque la base del proyecto hace hincapié en el lado más humano del cantante.

