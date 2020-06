George Clooney sobre el racismo en EEUU: “Es nuestra pandemia”

Se ha mostrado tan firme como preocupado. Clooney asiste incrédulo a los acontecimientos que se desarrollan desde hace una semana por todo Estados Unidos. La ola de violencia que ha desatado el asesinato de George Floyd ha hecho que hable para un medio norteamericano sobre lo que está viendo.

“Hay pocas dudas de que Floyd fue asesinado”, escribió. “Hemos visto cómo respiraba por última vez mientras estaba rodeado por cuatro policías. ¿Cuántas veces hemos visto a personas de color asesinadas por la policía? Tamir Rice, Philando Castile, Laquan McDonald. Ahora vemos otra reacción desafiante al trato cruel y sistémico que sufre una parte de nuestros ciudadanos como ya lo vimos antes en 1968, 1992 y 2014”, escribió en “The Daily Beast".

Sin vacuna contra el racismo

Defendió, también, la “reacción desafiante” de millones de personas en todo el mundo que participan en las manifestaciones: “No sabemos cuándo disminuirán estas protestas. Esperamos y rezamos para que nadie más sea asesinado. Pero también sabemos que muy poco o nada va a cambiar. La ira y la frustración que vemos una vez más en nuestras calles son un mero recordatorio de lo poco que hemos crecido como país de nuestro pecado original de esclavitud. El hecho de que no comerciemos con la vida de las personas comprando y vendiendo no debe de enorgullecernos. Necesitamos ya un cambio en el sistema a la hora de aplicar la ley y también en nuestro sistema de justicia penal. Para acabar comentando que “esta es nuestra pandemia. Nos infecta a todos, y en 400 años aún no hemos encontrado una vacuna".

Finalmente el actor hizo una llamada para que el pueblo americano tenga muy en cuenta a quien va a votar en las elecciones de noviembre: “Necesitamos políticos que reflejen la equidad básica para todos sus ciudadanos por igual. No líderes que avivan el odio y la violencia y alienten a disparar a los saqueadores" en una interminable espiral de violencia. “Mientras, asistimos atónitos y muy preocupados a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y solo hay una manera en este país de lograr un cambio duradero: votar”.