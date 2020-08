La última aparición de Pau Donés: “Si estás viendo esta entrevista es porque el malo me ha matado”

Durante veinte años ha sido uno de los músicos con más éxito de España. Pero eso sirve de poco cuando el cáncer se cruza en el camino de uno. Luchó contra ello sin ocultarlo. Incluso, en algunos momentos, parecía que iba a lograr superar la enfermedad, pero, a principios de este dichoso 2020, todo empeoró. Luego, en mayo, Pau Donés cogía el teléfono para llamar a su amigo Jordi (Évole) y pedirle una concesión: consciente de que le quedaban pocas semanas de vida, quería dar una última entrevista sin el ruido del estrellato. “No recuerdo haber dado nunca una entrevista sin tiempo concreto. Simplemente hablar por hablar. Lo necesitaba. Explicar las cosas sin entrar en la frivolidad artística”, argumenta Donés en “Eso que tú me das”. Es la dura charla que se acaba de presentar en el Festival de Málaga y que el artista afrontó dos semanas antes de su fallecimiento. Con toda la entereza del mundo mira a la cámara: “Si estás viendo esta entrevista yo ya no estaré porque el malo me ha matado”.

Es solo uno de los momentos que se muestran del encuentro entre el cantante y el periodista. Una cita que se dio en el Valle de Arán (Lérida) y que dejó sin palabras a Évole: “No sé ni qué preguntarte”. Enfrente, un tipo extremadamente delgado, que la cámara coge de perfil mientras calienta la voz con “a, e, i, o, u...” y alguna pedorreta. En la nariz, lleva una sonda “para poder alimentarme e hidratarme”, lo que hace todavía más impactante la imagen de ese hombre que encandiló a España con “La Flaca”. Curioso.

El aspecto frágil de Donés poco tiene que ver con la fuerza que transmite el mensaje de un hombre que ha aceptado el destino y que no piensa en nada más que disfrutar cada detalle que le roza. Hablar, pasear, comer, echarse la siesta... Ser “el tío más feliz del mundo”. Ocuparse y no preocuparse. “Es miércoles, estamos en un sitio estupendo dos amigos...”. La voz ya no es la de siempre. Le queda un hilo de voz rasgada que no pierde ni pizca de lucidez: “Hoy me he levantado. He ido a la montaña, un sitio que siento que formo parte de él. Y ahora estoy en casa descansando. Acabo de sacar un disco, pero tengo cáncer. Me estoy muriendo y quería acabar mis días, que no sé si son dos meses, uno, una semana..., teniendo una conversación con alguien e intentar dar una imagen nuestra [enfermos de cáncer] que la gente no tiene. Somos personas normales”, explica. Ni siquiera esa sonda le cohíbe. “No pasa nada. Es un tubo que me ayuda. Mejor, así se va normalizando”.

Desde que aceptas que la muerte va contigo, que es parte de la vida, vives más tranquilo Pau Donés

Después de un lustro enfrentado al cáncer, Pau Donés se olvidó de lo que era el miedo. Rompió todos los tabús sobre la enfermedad y solo pretendía “hablar de la vida. No de la muerte. El miedo es terrible. La gente tiene miedo a moverse, a querer y a que le quieran, al dolor... Te corta la libertad. Yo puedo tener miedo a lo que le pase a mi familia, pero no a este momento”. Para el artista, “desde que aceptas que la muerte va contigo, que es parte de la vida, vives más tranquilo”. Solo una preocupación: no sufrir.

Aunque hay una cosa que Donés no esconde ante las cámaras de Évole: la jodienda de irse de este mundo. Por mucho que lo tuviera asimilado, la vida para él era un regalo y “si, en vez de irme el mes que viene, me fuera el año que viene y viera la bajada de los corzos de las montañas y la caída de las hojas”, mejor. “¿Por qué no me puede quedar a ver eso?”, se resigna antes de pedir una prórroga de “toda una vida, hasta los 70”. Y es que, como afirma el cantante, “no me va bien” la muerte. “Tengo cosas que hacer estos días”.

En “Eso que tú me das” se ve al que fuera líder de Jarabe de palo entregado a los suyos. Sin querer saber nada del qué dirán ni internet ni redes sociales. “¿Pasar mis últimos días pendiente de lo que digan los demás?” No. Contestar los centenares de mensajes que recibía al día hubiera significado alejarse de pequeños placeres como “tomar el sol” o, simplemente, “ir a comprar queso”. Son los caprichos a los que se aferró Donés, ya desahuciado, después de vivir durante unos meses el sueño americano con su hija en California, en Santa Mónica. Fue a la vuelta de EE UU, tras Navidades, cuando el músico reconoció darse cuenta de su final y de cómo le gustaría que le recordasen: “Me gustaría que mis compañeros me tuvieran respeto, que digan ‘este es de los nuestros’. Y que el público me recuerde por las canciones”.