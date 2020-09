Springsteen vuelve con la E-Street Band: nuevo disco en octubre

Bruce Springsteen anunció por sorpresa su nuevo disco, el vigésimo de su carrera, bajo el título “Letter to you”. Saldrá el 23 de octubre y propone un regreso a la base: no solo porque se reencuentra con sus viejos amigos de la E-Street Band en estudio por primera vez en seis años, sino porque su sonido presagia una vuelta a sus raíces musicales. El 23 de septiembre cumplirá 71 años, pero más allá de las legítimas críticas creativas que se le puedan hacer siempre deja la sensación de que es un auténtico trabajador de la canción. Apenas un año después del discreto “Western Stars”, regresa a la actividad con un álbum de 12 canciones que contiene varios hechos notables.

Por supuesto, lo primero que hay que reseñar es la reunión con la E-Street Band, garantía de un sonido personalísimo. Lo siguiente: que tres canciones del álbum (“Janey needs a shooter”, “If I was the priest” y “Song for orphans”) son en realidad temas compuestos por Springsteen en la lejana y gloriosa década de los 70 y que ahora recupera. Para unos, señal de sequía; para otros, prueba de que sus canciones están hechas para perdurar. Y llega el tercer signo distintivo del nuevo trabajo, el que seguramente lo convierta en lo más relevante: fue grabado prácticamente en directo. “Me encanta el disco, estoy feliz por cómo ha quedado la parte emocional impresa en él. Lo grabamos en sólo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido en mi carrera. El sonido de la E-Street Band tocando en mi estudio completamente en vivo y sin re-grabaciones es espectacular, algo que nunca antes habíamos hecho”, señaló el propio Springsteen.

Unas de las críticas más habituales de la última etapa de su carrera fue precisamente la producción, tendente a añadir capas y capas de sonido para provocar muchas veces una maraña escasamente grata para los oídos. Parece que ahora puede haber redención. Junto al anuncio del disco, Springsteen se apresuró a adelantar una canción llamada como el nombre del álbum, “Letter to you”, con su correspondiente vídeo, rodado en un elegante blanco y negro con todos los miembros de la E-Street Band compartiendo protagonismo con el propio líder, cosa que siempre se agradece.

La canción suena al Springsteen más clásico, desde luego, con muchos de los clichés que tan bien le funcionaron en sus mejores años. Hay una intro en la que la guitarra eléctrica acompaña al piano con una melodía identificativa, luego entra Springsteen con su voz y guitarra acústica para finalmente incorporar a toda la banda en ese efecto orquestal que tanto gusta a sus fans. “En mi carta para ti / Volqué todos mis miedos y dudas / En mi carta para ti / Todas las cosas duras que encontré / En mi carta para ti / Todo lo auténtico que encontré / Y te lo envié en mi carta”, canta Springsteen en el estribillo. Uno de esos textos agridulces y bipolares que acostumbra a escribir en los últimos tiempos.