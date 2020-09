La Justicia belga decide hoy sobre la entrega a España de Valtònyc

El Tribunal de Apelación de Gante celebra hoy la vista para dictar sentencia sobre la entrega a España del rapero Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtònyc, al que la Justicia española reclama tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Fuentes jurídicas confirman que el juez pronunciará hoy la sentencia definitiva sobre la extradición a España del cantante mallorquín, que la Justicia belga ya denegó en primera instancia.

Esta podría no ser la última etapa del caso ya que las partes se guardan la opción de recurrir el fallo a la última instancia judicial belga, la Corte de Casación, que se pronunciaría sobre la forma pero no sobre el fondo del expediente. La defensa de Valtònyc ha adelantado que acudiría a esta instancia si no está de acuerdo con el fallo del tribunal de Gante.

Este trámite podría dilatarse entre tres meses y hasta un año, según las fuentes consultadas. En una cuestión prejudicial remitida por este tribunal de Gante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dio la razón Valtònyc en cuanto a que España no debió aplicar de manera retroactiva la ley penal española de 2015 para solicitar su extradición a las autoridades judiciales belgas, sino la del caso concreto que implica una menor condena, a priori insuficiente para ser entregado de manera automática.

Valtònyc huyó a Bélgica en junio de 2018 tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo a dos años de cárcel y a un año y medio más por injurias a la Corona, una sentencia dictada por delitos cometidos entre 2012 y 2013 y posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.