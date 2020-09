Crítica de «El practicante»: Cuidado, ha llegado la ambulancia ★★★✩✩

Director: Carles Torras. Guión: D. Desola, H. Hernández Vicens y C. Torras. Intérpretes: Mario Casas, Déborah François, Celso Bugallo. España, 2020. Duración: 94 min. Thriller psicológico.

Quién lo diría. Quién podría imaginar que Ángel (un Mario Casas actoralmente cada vez más esmerado, sobre todo, desde el punto de vista gestual, con mirarte aquí ya da miedo), que trabaja en una ambulancia como técnico de emergencias sanitarias, se dedica a robar algún que otro objeto a los muertos o heridos. Un reloj, unas gafas de sol, alguna cara joya... Para empeñarlos luego, porque la pasta a lo mejor no abunda en casa, un hogar triste y setentón heredado de la abuela que comparte con Vane (Déborah François), obsesionada con tener un bebé. Pero no llega.

Es algo inmoral eso de hurtar a quienes no pueden ni siquiera defenderse, algo sucio, gestos con los que Carles Torra («Trash», «Callback») nos ofrece ya de entrada una pista importante: Ángel no hace honor a su nombre, todo lo contrario, es un mal bicho. Pero no será hasta después de sufrir un grave accidente que lo deja postrado en una silla de ruedas cuando la historia comience a venirse abajo, sobre todo, al hacer aparición la tenebrosa sombra de la duda, los negros celos. Y, entonces, de tipo poco recomendable se transformará en psicópata. Así pues, como en una especie de «La ventana indiscreta» digital, el protagonista decide espiar a la joven hasta que todo revienta y da paso al mismísimo infierno.

Thriller psicológico conciso, claustrofóbico y de excelentes atmósfera y fotografía, aunque quizá necesitado de un mayor ahondamiento en los personajes, posee momentos realmente angustiosos y muy necesarios en este género, como la irrupción de un pobre vecino en el peor momento posible, además de un final, arropado de manera irónica por la ingenua canción «Un chupito de champán», inmortalizada por Los Brincos, igual de pavoroso que el resto de la cinta. Quien a hierro mata...

Lo mejor

Las excelentes atmósfera y fotografía de la película y un protagonista que da terror

Lo peor

Echamos en falta saber más de los personajes, sobre todo, del protagonista