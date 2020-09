“Friends”: 26 años de la serie mejor pagada

Hace 26 años, una chica llamada Rachel Green aparecía vestida de novia en el Central Perk en busca de ayuda. Se acababa de fugar de su propia boda y solo tenía a una amiga en la ciudad de Nueva York: Monica Geller. Se encontraron en el icónico café, Rachel se presentó a los amigos de Monica y ahí empezó una de las relaciones más fuertes, divertidas y extrapolables entre ficción y realidad de la televisión.

El primer episodio de “Friends” se estrenó un día como hoy de 1994. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey tendrían la primera conversación de la que sería una historia que aún hoy sigue siendo un éxito. Creada por David Crane y Marta Kauffman, la ficción comenzó siendo vista por más de 50 millones de personas. De hecho, un anuncio de 30 segundos en el corte de publicidad de la serie llegó a costar 2 millones de dólares.

“Friends” llegó a ser la comedia más valorada, junto con “Ricky y Morty” o “Los Simpson”. Llegó a acaparar hasta 70 candidaturas a los Emmy y acogió a grandes actores como invitados, que se unieron a las locuras de sus protagonistas. Ejemplo de ello son los cameos de Brad Pitt, Bruce Willis, Reese Witherspoon o George Clooney.

Durante los 236 capítulos que tuvo la “sitcom” (su último episodio se estrenó el 6 de mayo de 2004), la comedia y la calidad de la historia no han flojeado ni un solo minuto. Y todo esfuerzo tiene su recompensa. No pasará una hora sin que nadie en el mundo vea un capítulo de “Friends”. De hecho, figura en la gran mayoría de las principales plataformas de “streaming” y canales como es el caso de Neox en España continúan teniendo el título en su parrilla.

La repercusión de la serie y sus historias ha sido tal que ya no contemplamos a una Jennifer Aniston sin el carácter de Rachel, a una Courteney Cox sin la pasión por la limpieza de Monica, a una Lisa Kudrow sin las locuras de Phoebe, a un Matthew Perry sin los chistes de Chandler, a un Matt LeBlanc sin el “How you doing?” de Joey o a un David Schwimmer sin los dinosaurios de Ross.

El elenco cobraba 22.000 dólares por capítulo al inicio de la primera temporada. Sin embargo, paralelamente a la fama y el reconocimiento de crítica y público, esta cifra aumentó, llegando los actores a cobrar un millón de dólares por cada entrega. Eso sí, llegaron a una negociación y acuerdo para que todos cobraran lo mismo, algo tan insólito como rentable para ellos, pues continúan siendo los intérpretes mejor pagados de la televisión.

Al ritmo de “I’ll be there for you”, de The Rembrandts, “Friends” cumple hoy 26 años de su nacimiento y, si la conexión y amistad entre su reparto parece no tener caducidad, tampoco la tiene el cariño y admiración de los seguidores hacia la ficción. Parece que nunca nos cansaremos de debatir si Rachel y Ross se estaban dando o no un tiempo, de reír con unas bromas que quizá hasta nos sabremos de memoria o de emocionarnos al ver el piso de Monica y Rachel vacío. La de “Friends” fue una despedida que nunca sonará definitiva.