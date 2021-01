Astérix y Obélix protagonizan el primer viaje de 2021

A no ser que cierta poción mágica que se reparte al noroeste de la Galia llegue a nuestras manos, de momento el único viaje que nos podemos permitir es el que nos ofrecen las páginas de un libro. O un cómic. Y qué mejor manera de evadirse que de la mano de los aventureros más cómicos e infalibles: Astérix y Obélix. El 2021 empieza con buenas noticias en cuanto a viñetas se refiere, pues, según informaban ayer medios de comunicación internacionales, el nuevo álbum de Astérix y Obélix llegará a todas las librerías del mundo el próximo 21 de octubre. Se trata de un aterrizaje peculiar, pues no solo demuestra que el ritmo de esta industria ha sabido combatir los estragos de la pandemia, sino que también podría actuar como homenaje definitivo a los creadores de esta fantástica serie. Si bien hace 43 años que murió el guionista René Goscinny, su compañero, Albert Uderzo, nos dejó el 24 de marzo de 2020. Una despedida que hizo volcar miles de lágrimas en el mundo de los tebeos y que, por tanto, supone que este nuevo lanzamiento es la primera aventura que Astérix y Obélix librarán sin la atenta mirada de ninguno de sus creadores. No obstante, sí cuentan con el apoyo, genio, pulso y trazo de Jean-Yves Ferri y Didier Conrad, herederos de Goscinny y Uderzo y que ya han trabajado anteriormente –bajo gran éxito y reconocimiento– con las locuras que se cuecen en la caldera del druida Panorámix. Según confirmaba ayer Efe, bajo declaraciones de Anaya, editorial que publica en español esta serie de historietas, el nuevo álbum constituye la quinta colaboración entre Ferri y Conrad: ya publicaron «Astérix y los pictos» (2013), «El papiro del César» (2015), «Astérix en Italia» (2017) y «La hija de Vercingétorix» (2019). De esta manera, sin aún desvelar el título del nuevo tomo, la firma avanza que se «garantiza una nueva aventura, la número 39, que se anuncia nuevamente rica en peripecias».

Asimismo, ciertos medios franceses –país de origen de la serie de cómics– han difundido la que sería la primera página de este nuevo álbum. En ella (imagen que acompaña a este texto), se puede observar a Astérix, Obélix y Panorámix jugando al ajedrez –este último dormido–, en una velada que se antoja tranquila. Parecen aburridos, como si un confinamiento por escasez de batallas y retos estuvieran viviendo, hasta que –por fin– les llega el deseado motivo por el que salir de viaje. ¿Quién no aprovecharía, actualmente, cualquier pretexto para tomar la poción mágica del druida y escapar lo más lejos posible? Eso pensarán Astérix y Obélix cuando, de repente, Panorámix se despierta y grita, sobresaltado, el nombre de un viejo amigo a quien deberán ir a rescatar. No obstante, estas viñetas dejarán al lector con la intriga de saber quién se encuentra en peligro, pues sobre el nombre aparece la etiqueta «Confidencial». Una identidad oculta, un destino desconocido y lejano y, por supuesto, el brebaje hechizado, provocarán que todo seguidor de las aventuras de Astérix y Obélix se pregunte, a partir de estas viñetas, cuál será la próxima parada de la famosa pareja.