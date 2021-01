¿Por qué Sánchez no acertó al ir en traje y zapatos al gabinete de crisis de la nevada?

36 horas tardó el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en reaparecer tras la mayor nevada que se recuerda en 50 años. Tras horas de caos en las autopistas y de ciudades inhabilitadas por el temporal, el dirigente decidió asistir ayer al Ministerio de Interior para presidir la reunión que coordinaría los estragos en movilidad y protección civil que Filomena ha causado en Madrid. No obstante, llegó tarde, pues apareció tras un fin de semana nada fácil para la gestión y después de que Teodoro García Egea, secretario general del PP, pidiera a Sánchez y a Iglesias que “dieran la cara” después de su “noche de peli y mantita”, mientras miles de conductores quedaban atrapados en su vehículos.

Su aparición fue criticado no solo por tardía, sino que también dio de qué hablar en otro aspecto: la vestimenta del Presidente. Ayer, después de que José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, hiciera un trabajo incansable para que Madrid pudiera volver a funcionar, llegó “Sánchez el ausente a hacerse la foto de rigor”, escribió Jaime de Olano, vicesecretario de Participación del PP, en Twitter, en alusión al trabajo de marketing que hizo el PSOE al mostrar a Sánchez bajándose del coche en el ministerio, como si de una llegada de salvación se tratase. Se ve en una imagen al Presidente bajando vestido traje y zapatos, lo cual hace surgir la pregunta: ¿quién se pasea así durante uno de los mayores temporales que se recuerdan?

A no ser que tengas un vehículo con el que puedas moverte por la nieve y las resbaladizas calles, a nadie se le ocurriría pasear ahora por Madrid en zapatos. El Presidente no acertó a la hora de aparecer así en la reunión informativa, pues, aunque él no tenga necesidad de coger metro o de andar más de 40 metros por las aceras, debería ofrecer una imagen que se adapte a la realidad que están viviendo tantos españoles. Asimismo, si bien un Presidente debe dar una imagen elegante y cuidada, ¿acaso el traje de chaqueta es la opción más abrigada durante una de las épocas más frías del año?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto a, los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Además, no fue solo la elección de traje de chaqueta, pues éste puede verse adecuado si se complementa de manera que concuerde con el temporal. Algunos de los presentes en la reunión también vistió con traje, pero combatiendo al frío bien con botas o bien con jerséis, bufandas u otros complementos de abrigo. No obstante, el Presidente tampoco hizo uso de este tipo de prendas, sino que bajo la chaqueta tan solo vistió camisa y chalequillo.

Un ejemplo puede ser Almeida, quien con botas, jersey y abrigo no dudó en salir a la calle en ayuda de los ciudadanos. Asimismo, Grande-Marlaska, Ministro de Interior, también asistió a la reunión en traje de chaqueta, pero, al menos, optó por calzar botas y vestir un jersey bajo la chaqueta. Al contrario que Sánchez, quien ni siquiera se le ocurrió disimular que a él también le afectaba el frío y la humedad de las calles. Por tanto, y como también se ha observado en los vídeos e imágenes que se han difundido en redes sociales, en una situación tan grave y alarmante como ha sido la sufrida en la capital estos días, con nieve y frío no importa tanto la etiqueta, sino la comodidad y seguridad en la vestimenta.