La princesa Marta Luisa de Noruega arropa a su hija Maud tras declararse bisexual

Marta Luisa de Noruega siempre ha estado en la cresta de la polémica y es que poco o nada le importa lo que piensen de ella. Su vida como princesa, siendo la hija del rey Harald de Noruega, le coloca en una situación privilegiada, pero también en la obligación de ser perfecta a ojos del mundo, midiendo sus pasos para que nadie encuentre en ellos una excusa para criticar a la corona que defiende. Pero esto nunca le ha preocupado demasiado, protagonizando tantos escándalos como los medios y el público quieran sacar, mientras ella cumple sus propias metas sin dar cuentas a nadie.

Así sucedió tras el suicidio de su marido, también en su controvertida relación con el chamán Durek Verret, que tantas polémicas ha protagonizado también. La suerte para ellos es que últimamente la oveja negra es Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, lo que les abre el camino a campar a sus anchas, sabiendo que nunca lo harán peor que él, acusado de una veintena de delitos distintos, algunos de ellos gravísimos. Y es que mientras su sobrino apuesta por conflictos judiciales, ella es polémica por apostar por el amor. Y nada le importa a quien pueda molestar con ello, pues se sabe poseedora de la verdad de que el amor siempre triunfa.

Marta Luisa de Noruega arropa a su hija en el Orgullo LGTBIQ+

La princesa noruega ha querido acompañar a su hija mayor al desfile del Orgullo LGTBIQ+ celebrado en Oslo. Se ha sumado a una multitudinaria congregación de personas que reclaman sus derechos y los del colectivo, en un tiempo en el que se están poniendo en peligro algunos avances conseguidos las últimas décadas. Maud Angelica Behn se ha declarado como bisexual y esto no sería noticia, pero sí que su madre y su marico chamán hayan decidido mezclarse con todo el mundo, renunciando a privilegios y estatus reales, para luchar por la causa.

La princesa Marta Luisa quiso engrosar las filas de la marcha reivindicativa por los derechos del colectivo, respaldando con ello a su hija Maud Angelica. Un precioso gesto que ha sido muy aplaudido en las redes sociales, donde ha dado buena cuenta de su paso por la manifestación: “¡Grande, hermosa tú! Brindemos por el amor. El amor es amor. Feliz Orgullo”, destacaba la hermana del príncipe Haakon de Noruega, próximo rey del país. “El amor nunca se equivoca. Este mes del orgullo, quiero honrar el coraje necesario para vivir tu verdad”, añadía.

“Veo una profunda capacidad de amor, amor que no pide permiso ni explicaciones. Hay algo profundamente hermoso en atreverse a amar a quien amas, incluso cuando el mundo te dice que estés callado, que encojas o que te escondas. Pero el amor no está destinado a ser ocultado. Está destinado a ser celebrado, vivido y compartido en todas sus maravillosas formas”. Y es que la propia Marta Luisa se ha visto cuestionada por enamorarse de su marido chamán, muy criticada en ocasiones. Entiende que el amor es la clave para la libertad, pues lo ve como “la valentía de ser plenamente tú mismo en un mundo que a menudo no lo hace fácil. Para todos los que todavía están tratando de encontrar las palabras o el coraje: te ven, eres amado y nunca tienes que disculparte por quién eres”, zanja.