Habrá una serie de “Harry Potter”

Libros, películas y, ahora, una serie. El universo “Harry Potter” se está aprovechando a más no poder. Desde que se estrenó la primera cinta, “Harry Potter y la piedra filosofal”, hace 20 años, el fenómeno ha sido tal que no es raro ver cualquier artilugio de merchandising relacionado con Hogwarts. Ahora, HBO Max ha anunciado, según publica “The Hollywood Reporter”, que los seguidores de la saga tendrán una nueva razón para celebrar: habrá serie de “Harry Potter”.

Según la publicación, este proyecto ya se encuentra en desarrollo. Si bien existen rumores alrededor de esto desde hace tiempo, ahora parece ser cierto. No obstante, aún no se conocen escritores ni actores vinculados al proyecto, así como no se ha especificado el enfoque de la serie: ¿Será una continuación, una precuela o una nueva mirada a la historia que ya conocemos?

De momento, Warner Bros está descartado, “The Hollywood Reporter”, pues aseguran que “no hay ninguna serie de ‘Harry Potter’ en desarrollo en el estudio”. Por su parte, la publicación asegura que los ejecutivos de WarnerMedia ya están conversando con posibles guionistas, así como se han discutido las ideas principales en las que se fundamentará el proyecto.

Es decir, sea la compañía que sea quien se encargue de avanzar en este proyecto, sí está claro que aún se encuentra en estado embrionario, en tan solo una idea que, de hacerse realidad, será un éxito asegurado. El universo “Harry Potter” continúa, por tanto, creciendo hasta límites insospechados. La adaptación de los libros de J. K. Rowling han obtenido, hasta ahora, más de 7 mil millones de euros en todo el mundo.