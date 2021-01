Crítica de “Bajo Cero”: La venganza es un plato que se sirve frío, helado ★★★☆☆

Director: Lluís Quílez. Guión: Fernando Navarro, Lluís Quílez. Intérpretes: Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Luis Callejo, Patrick Criado. España, 2020. Duración: 106 minutos. Acción. Netflix

Hay agentes de la ley buenos y malos. Hay delincuentes peores y otros que se equivocaron, incluso hay algunos que no hicieron nada y otros mucho más de lo que dijeron. Es el caso del thriller de acción, y tanto, que dirige Quílez, donde, en pleno invierno, de noche, con nieve y a bajo cero, dos policías nacionales conducen por una solitaria carretera un furgón que traslada presos. Tras ser brutalmente asaltados, Martín (Javier Gutiérrez; tiene razón Jorge Sanz, hay excelentes actores que no son demasiado altos) lo conduce, y consigue sobrevivir de milagro y atrincherarse dentro de la cabina del vehículo. Fuera, en la oscuridad cerrada, se esconde la sombra de un tipo (sólido Karra Elejalde, que encarna a un vengativo y doloroso personaje del que no añadiremos ni una coma más) dispuesto a lo que sea para cazar a uno de los presidiarios que están dentro del vehículo e impartir justicia, esa que a veces no llega nunca o lo hace equivocada.

Dentro, el grupo tiene acorralado a Martín mientras uno de ellos se traga la llave que abre el coche, alguien ha muerto, y el asunto se complica hasta extremos insospechados. Dura, violenta y con escenas que realmente impactan (el angustioso hundimiento de la máquina en el agua helada y todo el final, con un cambio de papeles en esa especie de improvisado western que acoge un pueblo de la España vaciada), al espectador le queda juzgar ese obsesivo deseo, esa postrera decisión que alguien toma de pronto. Difícil, o no.