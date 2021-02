La mujer que respondió a ETA con más violencia

Leire, nombre de origen latino, significa «soldado», «legionario». No lo especifica en el libro, pero a su protagonista «sí la he llamado así por eso, porque es una mujer que no está dispuesta a perder a su marido, va a hacer todo lo posible, lo que significa que también entrará en una vorágine de violencia», explica a LA RAZÓN Juana Cortés Amunarriz. Acaba de publicar «Los ausentes» (Espasa), una novela negra de lenguaje trepidante, final sorprendente y una atmósfera peculiar: 2007, el momento en que ETA rompió la tregua con el Gobierno. La trama arranca con una llamada de teléfono, en la que un miembro de la banda terrorista comunica a Leire que han secuestrado a su marido.

«A la vez que la violencia le llega desde fuera, la protagonista recurre a ella para contestar», explica la autora, y hace hincapié en «cómo una persona se transforma y deforma cuando reacciona así». Opina que la violencia «es una característica muy humana a la que continuamente hay que ponerle límites para que no nos arrastre porque, si se descontrola, se trata de una invasión. Esta novela es una ola que se lleva por delante a todos los personajes». Así pues, la principal reflexión de «Los ausentes» gira en torno a la violencia «como la forma de conseguir un deseo utilizando la fuerza y sin importar el sufrimiento que se ocasione», explica. Esa dureza «está en casa, desde el grito hasta el azote, y también en el colegio, en la violencia de género... Tiene mil matices y remueve el mundo», lamenta, y confiesa que la que más le preocupa es «la guerra, porque se ve cómo lo organizamos todo y cómo arrasa a niveles brutales».

Amunarriz apunta que «yo no quería hacer una novela política», sino «un thriller, el viaje de un personaje que se encuentra en unas situaciones difíciles». Entonces, ¿por qué ETA? «El libro surge de un relato, “La mujer partida”, que publiqué en 2009 y que trata de lo mismo, pero sin el terrorismo», continúa la escritora, «luego, al convertirla en libro, necesitaba que el secuestro lo llevara a cabo alguien y, al recurrir a ETA, ganaba mucho en atmósfera y se anclaba muy bien a la realidad». Y eligió 2007 «porque no me quería ir tampoco a los años más duros, los 80 o 90, en esa época había una esperanza». «Pero mi intención no era, por ejemplo, como “Patria”, mostrar un retrato social. Lo mío es ficción y el personaje que me interesa a mí es ella, la mujer, su reacción», subraya la también autora de «Las sombras».

Este libro «ha sido un trabajo de muchos años». Principalmente, acudió «a los documentales que se están haciendo ahora» para conocer más de cerca la brutalidad de ETA. Aunque también se ha informado «por internet y por artículos de Prensa». De hecho, «algunas cosas que voy contando parten de las historias de esos documentales», asegura.

Asimismo, se ha enfrentado a «varias dificultades importantes». La primera, «que yo no hago thriller y conseguir este estilo rápido, esa arquitectura, me ha supuesto un esfuerzo, porque no sale a la primera». La segunda, «que la temática es muy oscura y es un viaje doloroso a la hora de escribirlo». Advierte que «el lector lo pasará mal a ratos, porque pasan cosas terribles”, y lo ejemplifica con el final de la historia: «Me costó muchísimo escribirlo, me resistía hacer el que finalmente se ha publicado, he tenido una experiencia vital con esta novela».

Por último, confiesa que «yo soy cuentista, relatista, y no quería que en este libro se perdiera mi personalidad como escritora. Había momentos en que quería dejar en el texto pinceladas de lo que soy, pero sin hacer una historia metafórica, entonces he tenido que buscar un equilibrio». Una obra, por tanto, nada fácil de realizar, pero cuyo resultado conmoverá al lector reflejándole la verdad más dolorosa a través de la época más difícil de la historia de España. Un retrato de la violencia, evitable e inevitable, como algo visceral e intrínseco en el ser humano.

“Los ausentes” (Espasa), de Juana Cortés Amunarriz, 322 páginas, 19,90 euros.