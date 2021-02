«“Hablemos de vaginas” ayuda a comprender el cuerpo que habitamos»

De la mano de su «alter ego» y personaje principal de sus cómics, Lola Vendetta, Raquel Riba Rossy da voz al silencio de las mujeres a través del dibujo. La ilustradora ofrece en sus libros –el último publicado fue «Lola Vendetta y los hombres» (Lumen)– una forma de empoderamiento visual que desentraña las verdades más necesarias, aunque incómodas, respecto a la frustración que viven las mujeres en la sociedad. Por ello, recomienda un libro «que me estoy leyendo justo ahora» y que trata el feminismo «desde un campo que a mí me gusta mucho, el científico»

–Enfoca la ginecología de una forma más holística, no solo desde la genitalidad, sino de las digestiones, las situaciones de estrés o las posibles somatizaciones de algunos traumas. Se llama «Hablemos de vaginas» y es de la doctora Miriam Al Adib Mendiri.

–¿Qué le descubre?

–Resume el conocimiento que nos hace falta a muchas mujeres para comprender el cuerpo que habitamos. Muchas veces, en las consultas, pedimos ayuda médica y se nos responde con un «tener dolor es normal». Se trivializa una serie de dolencias físicas que nos impiden conocer en más profundidad nuestro cuerpo. Miriam, por su parte, con todo su conocimiento médico, reforzado con estudios y experiencia propia, lo hace muy accesible. Yo he estudiado Bellas Artes, no sé de Medicina y lo comprendo perfectamente.

–¿Cuál fue el aprendizaje que más le impresionó?

–Varias cosas. Cómo confundimos, por ejemplo, las típicas candidiasis que sufrimos numerosas mujeres. En muchas consultas relacionan cualquier dolencia con esta infección y eso puede agravar la situación. Este libro enseña a identificar qué te pasa dependiendo del picor, el dolor o dónde lo sientes.

Si saliera un libro con conceptos masculinos yo lo leería, porque conociendo los cuerpos se comprende una dimensión más amplia del ser humano. Raquel Riba Rossy

–Entonces, ¿debemos desconfiar de esas consultas?

–No, pero creo que hay una carencia muy grande en muchas clínicas ginecológicas. Ahora se está dando un cambio, lo vemos en las redes sociales, donde hay ginecólogas y fisioterapeutas de suelo pélvico que están comenzando a difundir todo ese conocimiento. No estoy diciendo que los ginecólogos no sepan, pero sí que hace falta más información.

–¿Le gustaría ilustrar este ensayo?

–Siempre me ha llamado la atención ilustrar un libro sobre conocimiento de sexualidad. Son conceptos que nos ayudan mucho a aterrizar en el amor propio desde un lado muy práctico, porque le damos muchas vueltas desde lo mental y, si no lo traducimos a lo físico, no llegamos a la raíz del tema. El empoderamiento se quedaría a medias.

La doctora Miriam Al Adib Mendiri

–¿Se lo recomienda a hombres o solo a mujeres?

–Principalmente, a mujeres, porque habla mucho de autoexplorarse y observarse. Pero el otro día un amigo médico me dijo que lo había leído y que le encantó. Depende de la curiosidad de cada uno. Si saliera un libro con conceptos masculinos, yo lo leería, porque conociendo los cuerpos se comprende una dimensión más completa de cómo es el ser humano.

–¿Son los hombres ignorantes respecto al cuerpo femenino?

–Yo al principio culpabilizaba mucho hacia afuera, pero luego me di cuenta de que mi propia educación era pésima. Empezar por una misma siempre es una opción. Luego, es verdad que muchos hombres desconocen, pero porque la sociedad lo hace.