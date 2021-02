Justin Timberlake pide perdón a Britney Spears y Janet Jackson por su comportamiento

Pocos días después del estreno del documental sobre la figura de Britney Spears producido por “The New York Times”, Justin Timberlake ha emitido una disculpa pública hacia ella y Janet Jackson específicamente, por “su comportamiento en el pasado”. La polémica tiene su origen en el contenido del documental, estrenado el pasado 3 de febrero, y en el que se ve cómo Timberlake ridiculiza a Spears, la acusa de haberle sido infiel para ganarse la simpatía del público y utiliza el fracaso de su relación sentimental para su beneficio. Las reacciones de los fans de Britney han obligado al ex miembro de NSYNC ha emitir un comunicado de disculpa.

“He visto los comentarios, mensajes y quiero responder. Siento mucho todas las veces en mi vida en las que mis acciones contribuyeron al problema. Esas en las que hablé cuando no me correspondía o no intervine para defender lo que era justo. Asumo que me quedé corto en ese momento y muchos otros y que me beneficié de un sistema que aprueba el racismo y la misoginia”, reconoce el artista en un mensaje en Instagram. “Quiero específicamente disculparme ante Britney Spears y Janet Jackson, individualmente, porque me importan y las respeto y sé que las fallé. También me siento impulsado a hablar porque todo el mundo merece un mejor trato y porque, más importante, esto forma parte de una conversación mucho más amplia de la que, con todo mi corazón, quiero formar parte”, asegura el artista.

En el caso de Janet Jackson, muchos fans recordaban el incidente durante la Superbowl de 2004, en el que Timberlake arrancó parte del vestido de Jackson dejando al descubierto un pecho, en un número que estaba así programado pero que generó una enorme polémica. El resultado de la misma muchos la interpretan como una controversia en la que la artista femenina fue víctima de un doble sometimiento por mujer y de raza negra frente al “privilegiado hombre blanco”, que se libró de la controversia y la tormenta mediática. Aquel incidente fue calificado por el cantante de un “mal funcionamiento del vestuario”. De hecho, Jackson no ha vuelto a participar en el gran evento deportivo, mientras que Timberlake volvió a actuar hace tres años, en 2018. Durante aquella interpretación se difundió el lema #JusticeforJanet pidiendo igualdad de trato a ambos artistas.

En su texto de asunción de responsabilidades, Timberlake apunta al negocio del entretenimiento también. “La industria tiene fallos. Está preparada para que sean los hombres blancos los que tengan éxito, está diseñada así. Como hombre en una posición privilegiada, tengo que decirlo. Debido a mi ignorancia, no he reconocido esta realidad antes, pero no quiero seguir perjudicando a nadie más . No he gestionado estos asuntos durante mi carrera de manera perfecta. Sé que esta disculpa es un primer paso y no me absuelve del pasado, pero quiero rendir cuentas de mis propios errores y formar parte de un mundo que ayude y apoye. Me preocupa profundamente el bienestar de la gente que amo y que he amado. Puedo y voy a hacerlo mejor”, escribe el músico, nacido en Memphis.

En 2019, Timberlake también emitió una disculpa pública por lo que, dijo, fue un “lapsus de juicio”, tras ser fotografiado agarrándole la mano a la actriz Alisha Wainwright en el balcón de un bar de Nueva Orleans. Timberlake, casado con la actriz Jessica Biel, con la que tiene un hijo, estaba grabando una película y fue casado por la prensa. “Me mantengo alejado de los chismes tanto como puedo, pero para mi familia creo que es importante abordar los rumores recientes que están lastimando a las personas que amo”, compartió el cantante de “Cry Me a River” en redes sociales. “Hace unas semanas mostré un fuerte error de juicio, pero déjame ser claro, no pasó nada entre mi coprotagonista y yo. Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento”.