Shelley Duvall reaparece y revela sus traumas por “El resplandor“

No sabíamos apenas nada de Shelley Duvall prácticamente desde que el mundo conoció la locura de Stanley Kubrick de la mano de “El resplandor” (1980). La actriz, protagonista del filme junto a Jack Nicholson, y que dio vida a Wendy Torrance, ha vuelto a dar señales de vida gracias a una entrevista concedida a “The Hollywood Reporter”. En dicha conversación, confiesa vivir en un lugar tranquilo, alejado de los focos de Hollywood y arrastrando algún trauma a raíz del rodaje de “El resplandor”.

Duvall, de 71 años, vive en Texas con su pareja, Dan Gilroy, de 76, miembro de la primera banda de Madonna Breakfast Club. No es fácil para quien no conozca la cinta de Kubrick reconocer a la que también interpretó a Olivia en “Popeye” (1980). Sus vecinos le aprecian, asegura la revista estadounidenes, así como la protegen.

Shelley Duvall en "El Resplandor"

Intenta mantener a raya su imagen de enferma mental que una polémica entrevita en “Dr. Phil”, en 2016, dejó fijada en el imaginario de sus seguidores. Si bien “The Hollywood Reporter” pasa de largo de estas suposiciones psicológicas, sí hablan sobre el presentador del programa que le obligó a apartarse del mundo, Phil McGraw: “Averigüé el tipo de persona que es por las malas. A mi madre no le gustaba nada. Mucha gente, como Dan, me dijo: ‘no deberías haber hecho eso, Shelley’”.

No obstante, esto no tiene nada que ver con una de las experiencias más traumáticas de su vida: el rodaje de “El Resplandor”. Si bien todos estamos de acuerdo en que Kubrick no es la persona más delicada del planeta, esta película provocó el abandono de la carrera artística de Duvall, hace más de 20 años.

“Kubrick no utilizaba nada hasta la toma 35. Tantas tomas corriendo, llorando y cargando a un bebé es muy duro. Y toda la actuación al completo desde el primer ensayo... eso es difícil”, declara la intérprete a “The Hollywood Reporter”. “Después de eso, tu cuerpo se rebela y dice: ‘Deja de hacerme esto, no quiero llorar cada día’. A veces, solo ese pensamiento me hacía llorar más”, explica Duvall.

Stanley Kubrick y Jack Nicholson en el rodaje de "El Resplandor"

De hecho, recuerda cómo el propio Nicholson le confesó que “no sé cómo lo haces”. “Despertarme un lunes por la mañana, tan temprano, y darme cuenta de que tenía que llorar todo el día porque estaba programado, simplemente me ponía a llorar. Yo decía, ‘oh, no, no puedo, no puedo’. Y, sin embargo, lo hice. No sé cómo”, recuerda la actriz.

Hubo una secuencia en particular de “El resplandor” que, de hecho, figura en el libro Guinnes de los Récords, por ser la escena más repetida con diálogo. Presenta a Scatman Crothers (interpreta a Dick Hallorann) y Danny Lloyd (Danny Torrance) discutiendo la capacidad de “brillar”, un don psíquico. Kubrick hizo que los actores repitiesen la escena 148 veces. Pero, una secuencia aún más exigente fue la de la escalera, filmada 127 veces: “Fue difícil, pero resultó ser una de las mejores de la película”, dice Duvall, “me gustaría volver a verla, hace mucho tiempo que no la veo”.

Jack Nicholson en un fotograma de "El resplandor"

Entonces, el periodista de la publicación estadounidense le reproduce a Duvall un tramo de la película, y rompe a llorar: “Porque filmamos eso durante unas tres semanas. Todos los días, fue muy difícil. Jack era tan bueno, tan malditamente aterrador. Solo puedo pensar en cuántas mujeres pasarán por ese tipo de cosas”.

Por último, ante la pregunta de si alguna vez sintió que Kubrick había sido cruel con ella para provocar su actuación: “No, fue muy cálido y amable conmigo. Pasó mucho tiempo con Jack y conmigo. Solo quería sentarse y hablar durante horas, mientras el equipo esperaba y le decía ‘Stanley, tenemos a unas 60 personas esperando’. Fue un trabajo muy importante”, confiesa Duvall.