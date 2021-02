Sale a la venta uno de los últimos cuadros de Van Gogh en manos privadas

Este mes de marzo sale a la venta en Francia un cuadro de Van Gogh. Y no uno cualquiera; uno de los pocos que todavía permanecen en manos privadas. Una obra que no es de las más conocidas y que todavía permanece en un halo de misterio al no haber sido prestado para exposiciones desde inicios del siglo pasado. “Escena de calle en Montmartre” es un óleo de 1887 que el artista realizó durante los pocos años que estuvo asentado en París. Es una obra que refleja uno de los molinos de la Galette junto a dos viandantes que pasan por delante. Según informa “Le Fígaro”, esta tela será subastada el próximo 25 de marzo por Sotheby’s. Se hará, como se ha hecho hasta ahora debido a la pandemia, a través de una conexión “online” que estará conectada a sus sedes de París, Nueva York, Hong Kong y Londres.

Durante años, Van Gogh fue uno de los creadores más cotizados en las casas privadas de subastas, hasta que una serie de pinturas de Picasso lo desbancaron. Ahora el precio estimado de salida para esta composición se estima entre 5 y 8 millones de euros, aunque todos esperan que en el momento de la venta su precio sea considerablemente más elevado, sobre todo, porque ya no quedan tantas obras disponibles en mercado de este maestro.

La obra fue comprada en 1920 por una familia con dinero francesa y, desde entonces, no se ha visto demasiado. Es una obra inusual dentro de la producción de Van Gogh, con unos colores más terrosos y donde puede verse su evolución hacia unas maneras expresionistas más claras. Aquí se va acentuado su propia estética y se alcanza a vislumbrar cómo el artista se abre paso hacia su estilo más característico. Como reconoció Claudia Mercier al diario francés “Le Figaro”, esta obra “se exhibirá primero en Amsterdam, donde se encuentran los más grandes coleccionistas del artista, y será estudiada por el Museo Van-Gogh, que muestra un interés real por la obra .