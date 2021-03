Raphael desata la polémica por su peculiar interpretación del Himno de Andalucía

Ayer, como cada 28 de febrero, se celebró el Día de Andalucía. Las calles de la comunidad sureña se tiñeron de verde y blanco para conmemorar la efeméride, así como se celebró un acto en el que participaron numerosos artistas. Más allá del homenaje, destacó el papel de Raphael, quien recibió la distinción de Hijo Predilecto de Andalucía tras un discurso de agradecimiento y una actuación cantando el himno andaluz. No obstante, su interpretación generó un gran revuelo en las redes sociales por ofrecer una versión peculiar, que algunos aplaudieron y otros criticaron.

🔴 El broche de oro al acto de Entrega de Medallas lo pone el Hijo Predilecto de Andalucía cantando su himno



🟢 CanalSur TV, CanalSur Radio, RAI y https://t.co/C4UvFRffLB



📲 #Raphael #28FCanalSur 💚🤍💚 #TúEresAndalucía

🌐 https://t.co/BNbp8urvKO pic.twitter.com/9o6VCiE80n — CanalSur (@canalsur) February 28, 2021

La polémica se desató aún más cuando el cantante, de 77 años, reconoció a Canal Sur que no se sabía el himno de su tierra: “En dos días he echado cuatro vistazos y a ver qué tal sale”, manifestó el de Linares. Con esto, el artista, acompañado por un piano, cambió el tempo, inventó estrofas y exageró un acento que no suele ser común en sus actuaciones. Por ejemplo, si bien el himno original reza “sea por Andalucía libre, España y la humanidad”, el cantante optó por recitar “sea por España y Andalucía libre, España y la libertad”.

Aunque numerosos usuarios de Twitter aplaudieron el talento del cantante de “Escándalo” o “Mi gran noche” por ser merecedor de la distinción, otros criticaron la actuación como una de las peores versiones que se han hecho de un himno con gran valor en Andalucía, tanto a nivel cultural como educativo. Y es que el himno que escribió Blas Infante y al que José del Castillo Díaz le puso la música, ha sido cantado por nombres tan destacados como Rocío Jurado, Joan Manuel Serrat o India Martínez, entre muchos otros.

Millones de gracias Andalucía!!!! Qué orgullo para mí el regalazo que me habéis hecho! Qué bien organizado todo, qué bien hecho por todos y todas en la @AndaluciaJunta con el presidente @JuanMa_Moreno a la cabeza. pic.twitter.com/x9IxSSs7gx — 𝗥𝗔𝗣𝗛𝗔𝗘𝗟 (@RAPHAELartista) March 1, 2021

No obstante, Raphael no hizo más que agradecer su papel en el acto, calilficando este domingo como “uno de los días más felices de mi vida”. “Os puedo asegurar que he interpretado la canción ‘Yo soy aquel’ tantas veces como he proclamado con gran orgullo por todo el mundo que soy andaluz y que Linares son mis raíces”, explicó durante el discurso. “Gracias mi Andalucía del alma. Espero estar a la altura de ser tu Hijo Predilecto”, escribió en Twitter.