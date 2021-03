Encuentran en Nueva York otra pintura perdida de Jacob Lawrence

De las 30 pinturas que forman la serie “Lucha de la historia del pueblo estadounidense” de Jacob Lawrence, 5 están en paradero desconocido. La ubicación de algunas obras del artista (1917-2000) es uno de los misterios histórico-artísticos más presentes del siglo XX y XXI, siendo el pasado octubre la última vez que se halló una de las pinturas perdidas. Fue un hombre que, durante una visita en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, espacio en el que se exhibió la serie de paneles de Lawrence, se dio cuenta de que en el apartamento de sus vecinos, en Upper West Side, figuraba una de las tablas perdidas que compraron en una subasta benéfica. Ahora, otro de los 5 cuadros desaparecidos ha sido ubicado de manera sorprendente. Esta vez, por parte de una enfermera ucraniana.

La mujer escuchó la noticia del hallazgo que se produjo en otoño y tuvo curiosidad por observar más de cerca el lienzo que colgaba de su apartamento. Según informa “The New York Times”, su suegra le regaló el cuadro, firmado por el mismo Lawrence y con un recorte de periódico pegado en la parte posterior. Con una pequeña investigación, la enfermera y su hijo descubrieron que se trataba del Panel 28 de la serie de pinturas del artista estadounidense.

Panel 16 de la serie "Lucha de la historia del pueblo estadounidense", de Jacob Lawrence, hallado el pasado otoño

“Honestamente, no parecía nada especial”, confesó la enfermera a la publicación americana. “Los colores eran bonitos. Estaba un poco gastado. He pasado junto a él de camino a la cocina mil veces al día. No sabía que era una obra maestra”, añadió. Una vez se dio cuenta, contactó con el museo sin éxito. Hasta que decidió cruzar el Central Park y “agarré a un niño en el mostrador de información en el vestíbulo del museo y le dije ‘Escucha, nadie me devuelve la llamada. Tengo esta pintura. ¿Con quién tengo que hablar?’ Esa misma noche, los encargados de la exposición del Met y un conservador estaban en mi apartamento”, recuerda.

Así, es curioso cómo las dos pinturas que han aparecido estaban bastante cerca del Met donde tuvo lugar la exposición. Pudiendo estar en cualquier rincón del mundo, ambas han aparecido cerca tanto del museo como entre ellas, a lo que Randall Griffey, coorganizador de la exposición de Lawrence, especula que ambas obras pudieron ser adquiridas en la misma subasta, en Navidad de los años 60.