Críticas al cantante Arcangel, por un comentario machista: “Te pasas enseñando el culo...”

El cantante de reguetón estadounidense, pero de origen puertorriqueño, Arcangel, publicó el pasado martes, justo un día después del 8-M, una historia de Instagram, que ha generado mucha polémica, en la que dijo un comentario machista: “Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas”.

El comentario provocó una oleada de críticas hacía Arcangel por el matiz machista del mensaje, tanto por parte de sus fans como de otros compañeros del gremio: en concreto, la cantante brasileña, Anitta, le respondió duramente con un post de Instagram.

“Esta soy yo, mostrando mi culo en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer. ¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto?”, dijo.

“Estoy confundida. Poniendo el significado de Dama y de Caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero. Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos a fuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya. Paz, amor y coherencia”, concluyó.

Cabe destacar que Anitta y Arcangel han sido compañeros de trabajo, ya que ambos colaboraron en la canción ‘Tócame’, junto a De La Ghetto, otro de los artistas famosos del género.

Cae un ídolo/ Nace un ídolo pic.twitter.com/jAqHtb9ZJF — Marie Peace (@NoMeBusque1) March 9, 2021

Las disculpas de Arcangel

El cantante ha pedido perdón tras su comentario y ha matizado sus palabras: “Una pequeña explicación aquí, yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres. Las mujeres decentes, trabajadoras, serias y responsables que se hayan sentido que yo les falté el respeto por este comentario, es de hombre pedir disculpas, yo no me refería a ese tipo de dama respetable que se merece un respeto obligatoriamente, a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, de lo que sea, no, jamás. Me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen un respeto. Nunca está de más pedir disculpas y eso es de hombres”.

A esto, añadió: “Hay mujeres que, lamentablemente, usan sus redes sociales para prostituirse, porque las redes sociales ya son como... Entiendes. Y a veces exigen cierto respeto de los hombres. Si usted no se comporta como una, tú no te lo mereces”.

Para Annitta también tuvo unas palabras: “Yo te amo, te adoro, no hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, si le pudiera dar like con la boca, se lo doy, a esas nalgas tan lindas, dios las bendiga”.